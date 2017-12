Il paradosso del sorteggio: 41% di possibilità per Chelsea-Barcellona e la Juve vede le inglesi

Le percentuali di abbinamento agli ottavi squadra per squadra

Abbiamo il quadro completo delle 16 squadre promosse agli ottavi di finale di Champions League. Il loro destino è legato alle palline del sorteggio che si terrà lunedì a Nyon, ma in fondo non si tratta solo di casualità. Infatti, attraverso un calcolo preciso basato su 400mila simulazioni della procedura ufficiale, abbiamo un prospetto delle reali percentuali di abbinamento agli ottavi di finale squadra per squadra (fonte Julien Guyon). I vincoli che restringono il campo tra prime e seconde sono come sempre quelli legati all’impossibilità di incrociare formazioni dello stesso Paese, oltre a quelle già affrontate nel girone. Dai quarti in poi non ci saranno più limitazioni.

Chelsea-Barcellona sembra quasi inevitabile: ecco perché

Partiamo dall'esempio più lampante, quello utile a chiarire l'intero quadro. Chelsea-Barcellona può uscire dall'urna con una probabilità molto alta: il 41.4%. I Blues non possono, infatti, incontrare Manchester United, Liverpool, Manchester City e Tottenham, i team inglesi che hanno vinto i rispettivi gironi. Gli uomini di Conte hanno, invece, chiuso dietro la Roma e dunque, eliminando anche i giallorossi dall'elenco, non restano che Barcellona, PSG e Besiktas. I blaugrana, però, a loro volta non possono incrociare Siviglia e Real Madrid per ragioni territoriali ed ecco che il campo si restringe. Prendiamo ora il caso opposto del Bayern Monaco, l'unica formazione tedesca presente agli ottavi: le 7 squadre che può incrociare hanno tutte percentuali molto equilibrate. Insomma, nel gioco di incastri tra prime e seconde, scartando le avversarie appena affrontate, l'impossibilità di giocare contro squadre dello stesso Paese è il criterio dominante e questo è il risultato:

Man Utd PSG Roma Barça LFC Man City BJK THFC Basilea 0 10.9 15.9 14.9 15.9 15.7 10.9 15.9 Bayern 14.8 0 15.1 14.4 15.2 14.7 10.5 15.3 Chelsea 0 29.3 0 41.4 0 0 29.4 0 Juventus 18.3 12.7 0 0 18.9 18.3 12.8 18.9 Siviglia 18.3 12.9 19 0 0 18.2 12.8 18.9 Shakhtar 15.4 10.9 16 14.9 16 0 10.8 15.9 Porto 14.9 10.5 15.2 14.4 15.1 14.8 0 15.1 Real 18.3 12.8 18.9 0 18.9 18.3 12.8 0

Nota: Liverpool abbreviato in "LFC", Besiktas in "BJK" e Tottenham in "THFC" per una migliore visualizzazione su alcuni dispositivi mobile

Juventus verso l'Inghilterra, Roma in Spagna?

Dalla tabella è facile dedurre che per la Juventus il pericolo sia l’Inghilterra con Liverpool e Tottenham leggermente più vicine a un confronto con i bianconeri rispetto alle due corazzate di Manchester. Besiktas e PSG sono, numeri alla mano, gli abbinamenti meno probabili per la Vecchia Signora. Per la Roma il discorso si sposta in Spagna e gli spauracchi sono il Siviglia (sarebbe il "derby" di Monchi) e il Real Madrid campione in carica. Seguono lo Shakhtar (la squadra che ha fatto fuori il Napoli), il Basilea, il Porto e il Bayern Monaco. Insomma, tutti verdetti non scontati ma ora aritmeticamente più chiari, soprattutto uno che balza all'occhio: Conte ha già una prelazione per il Camp Nou.