Lo Shakhtar vince a Rotterdam sul Feyenoord e sorpassa il Napoli in classifica

Una doppietta di Bernard, al 24' ed al 53, ribalta il vantaggio iniziale del Feyenoord firmato da Berghuis al 7' e regala agli ucraini la seconda posizione in classifica. Sale a quota 6 punti lo Shakhtar, che il prossimo 1 novembre ospiterà in casa il Feyenoord con una concreta possibilità di allungare in classifica, visto che il Napoli ospiterà al San Paolo il Manchester City.