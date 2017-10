Magic Besiktas: 2-1 al Monaco e punteggio pieno, la Champions League ha la sua rivelazione

Squadra cosmopolita di antichi campioni come Pepe ed eterne promesse del calcio mondiale, rinate sotto il cielo a mezzaluna di Istanbul. È il caso dell'olandese Ryan Babel, che non giocava così dai tempi del Liverpool, e di Ricardo Quaresma al servizio di corsa e trivela di un Besiktas totale. Dopo il Porto e il Lipsia, i turchi battono anche il Monaco - semifinalista uscente ma proprio indebolito dalle cessioni di Mbappé, Mendy e Bernardo Silva - al comando del Gruppo G di Champions League.

La cronaca

Match duro in avvio e apertissimo fra due squadre ad alto contenuto tecnico. Le chance iniziali sono per Cenk Tosun - che della scorsa edizione di Champions League aveva fatto il gol più bello contro il Benfica - di testa e di finta: prima è decisivo l’intervento di Fabinho, poi Babel è in offside e segna a gioco fermo sulla parata di Subasic. Portieri protagonisti quando Fabricio repinge di riflesso una punizione di Lemar e ancora Subasic si stende su un destro al volo di Hutchinson e ne devia uno di potenza di Ryan Babel. Poi le reti: alla mezzora, Keita filtra per Radamel Falcao che dribbla di rimpallo su Pepe e beffa Fabri di punta sul secondo palo; passano 4 minuti e Cenk Tosun pareggia con un perfetto stacco di testa sul cross a giro di Quaresma.

Da segnalare il grande primo tempo dell’ex-Lazio Keita che si tuffa di testa, ma non trova la porta e poi cala nella ripresa di marca Besiktas. Al 54’, Talisca affonda in corsa e scarica per Arslan dal limite: palo, assist di Babel e rete di prima di Cenk Tosun che fa doppietta. Centravanti di origine tedesche classe 1991, Tosun è in stato di grazia e sigla il suo quarto gol in una settimana dopo i due con la Turchia. Rimontato e punito, il Monaco fatica a rispondere, anzi sono i turchi a sfiorare il tris prima con Talisca, poi con il neo-entrato Özyakup (sinistro parato da Subasic dopo una manciata di secondi) e infine, a ripetizione, con lo scatenato Quaresma. Squadra che fatica in campionato (sesta della lega turca) ma dà spettacolo in Champions League: il Besiktas non si ferma più.

Il tabellino

Monaco (4-4-2): Subasic 6,5; Sidibé 4,5 (79’ Boschilia s.v..), Glik 5,5, Jemerson 5, Tourè 5,5; Tielemans 5 (57’ Rony Lopes 6,5), Joao Moutinho 6, Fabinho 6, Lemar 5; Keita Baldè 6, Falcao 6,5. Allenatore: Leonardo Jardim

Besiktas (4-2-3-1): Fabricio 6; Correia 6,5, Pepe 6, Tosic 6, Erkin 7; Arslan 7 (74’ Medel 6), Hutchinson 6; Quaresma 7,5, Talisca 7 (74’ Özyakup 6), Babel 7; Cenk Tosun 7,5 (89’ Negredo s.v.). Allenatore: Senol Günes

Arbitro: Milorad Mazic (Serbia)

Gol: Falcao 30’; Cenk Tosun 34’ e 54’

Ammoniti: Keita Baldé; Pepe, Arslan

LIPSIA-PORTO 3-2 (Orban 8’, Forsberg 37’, Augustin 40’; Aboubakar 18’, Marcano 44’)

Matricola terribile, il Lipsia riscrive la geografia del Gruppo G, che alla vigilia di Champions League sembrava il girone più aperto, piegando il Porto alla Red Bull Arena. In difesa dei Dragões non c'è Casillas, ma José Sá che pasticcia in presa su un tiro dalla distanza regalando il vantaggio di Orban. Il Porto s'aggrappa ad Aboubakar che non sbaglia sulla torre di Felipe ed è il suo terzo gol in questa Champions League, ma al minuto 37' il freddo Forsberg mostra il biglietto da visita all'Italia: Nazionale svedese a segno davanti a Gulácsi. Il terzo gol del Lipsia è una gentile concessione di Marcano (auto-assist ad Augustin) che si riscatta in sforbiciata da corner e sigla il gol del 3-2, ma nella ripresa lo score non cambia più. Hasenhüttl batte Conceição al giro di boa di un gruppo rovesciato da Lipsia e Besiktas.