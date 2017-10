Manchester City-Napoli, probabili formazioni e statistiche

Probabili formazioni e statistiche di Manchester City-Napoli, match in programma per la terza giornata del gruppo F di Champions League, martedì 17 ottobre alle ore 20.45.

Le probabili formazioni

MANCHESTER CITY (4-1-4-1): Ederson; Walker, Otamendi, Stones, Delph; Fernandinho; Sterling, de Bruyne, Silva, Sané; Gabriel Jesus. All. Guardiola

Indisponibili: Mendy

NAPOLI (4-3-3): Reina; Hysaj, Maksimovic, Koulibaly, Ghoulam; Rog, Diawara, Hamsik; Callejon, Mertens, Insigne. All. Sarri

Indisponibili: Milik

Arbitro: Mateu Lahoz (SPA)

Le statistiche

Manchester City e Napoli si sono incontrati solamente due volte in campo europeo, i precedenti risalgono alla fase a gironi della Champions League 2011/2012. I partenopei uscirono dalla doppia sfida imbattuti: pareggiarono, infatti, 1-1 all’Etihad Stadium mentre vinsero 2-1 al San Paolo.

Il Napoli non ha mai vinto in Inghilterra in tutte le competizioni, in sei match giocati Oltremanica gli azzurri hanno rimediato 5 pareggi e un solo pari, concedendo 15 gol e segnandone solamente 3.

Per la prima volta nella sua storia il Manchester City ha vinto tutte due le prime partite inaugurali di Champions League. Non era nemmeno mai successo che i Citizens non incassassero nemmeno una rete nei primi due incontri della fase a gironi.

Il Manchester City è imbattuto da 10 turni tra le mura amiche in Champions League (7 vittorie e 3 pareggi). L’ultima sconfitta del City all’Etihad in Champions League risale al settembre 2015 (1-2 contro la Juventus).

Nessuno dei 38 match disputati dal City nella fase a gironi della Champions League è terminato a reti bianche.

Questa è la settima partecipazione consecutiva del City in Champions League, hanno superato il muro degli ottavi di finale solamente una volta nel 2015-2016 quando la squadra di Pellegrini venne eliminata in semifinale dal Real Madrid.

Il Napoli ha passato la fase a gironi 2 volte nelle ultime 3 partecipazioni ma non è mai riuscita a superare gli ottavi.

Il Napoli non ha mai perso due trasferte consecutivamente in Champions League. Nessuna delle 12 sfide esterne giocate dal Napoli si è conclusa senza reti.

David Silva ha servito 3 assist nelle quattro gare di Champions League disputate dal City nel 2017.

John Stones è il giocatore che ha giocato il maggior numero di palloni in queste due prime gare di Champions League in casa City (261 in 2 partite)

Dries Mertens è stato coinvolto in 9 degli ultimi 14 gol realizzati dal Napoli in Champions (6 reti e 3 assist).