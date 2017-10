Mario Mandzukic, il problem solver di una Juventus che vince ma è ancora convalescente

Per risolvere o provare a migliorare una situazione problematica nel calcio, o nello sport in generale, non c’è modo migliore di farlo che partendo da una vittoria sofferta. Quella ottenuta dalla Juventus contro lo Sporting Lisbona, rimontando da un beffardo autogol di svantaggio, rientra certamente in questa categoria e ha permesso ai bianconeri di portare a casa tre punti pesantissimi, che spianano la strada verso il secondo posto nel girone e la qualificazione agli ottavi di finale.

I campioni d’Italia sono ancora convalescenti: la condizione atletica e psicofisica di alcuni uomini chiave è lungi dall’essere confortante (Alex Sandro appare l’ombra del pendolino inesorabile che incantava nella passata stagione e anche Dybala non è scintillante come due settimane fa, segno che i due rigori sbagliati hanno lasciato delle scorie), la fase offensiva è spesso assai farraginosa e non fluida come l’anno passato e la difesa anche ieri ha incassato il 14esimo sigillo in 12 gare.

La Juventus però ieri sera ha avuto la forza di non scoraggiarsi e di lottare per ribaltare una partita che a un certo punto sembrava essere stregata e non è un caso che ancora una volta il ‘problem solver’ sia stato Mario Mandzukic, l’uomo che più di ogni altro incarna lo spirito battagliero ed operaio della squadra di Allegri. Quando segna lui per la Juventus sono sempre belle notizie: il croato ha segnato per la quarta gara consecutiva in Champions League, cosa mai accaduta in carriera, ed è colui che ha intercettato più palloni di tutti nella sfida contro lo Sporting. Marione canta e porta la croce per la gioia di Allegri che, ieri ha schierato dal primo minuto una formazione priva di neoacquisti ma che ieri ha capito che può contare su Douglas Costa, entrato alla grande in partita e abilissimo a disegnare il cross perfetto per la testa di Mandzukic. Anche questa in fondo è una buona notizia in vista di un tour de force di 5 match (Udinese, Spall, Milan e Benevento in campionato, il match di ritorno con lo Sporting in Champions) da qui alla sosta in cui i bianconeri non possono permettersi grandi margini d’errore.