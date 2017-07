Mediaset, Pier Silvio Berlusconi: "Avere la Champions da subito potrebbe interessare Sky"

Ancora nessun accordo sui diritti tv per la prossima stagione di Champions League, ma "potrebbero arrivare entro un mese e mezzo". Lo ha detto Pier Silvio Berlusconi alla presentazione dei palinsesti Mediaset. "Certo che avere con un anno di anticipo la Champions potrebbe interessare anche a Sky, ma bisogna vedere quanto è disposta a pagare", ha aggiunto. In ogni caso Mediaset non esclude la possibilità di condividere i diritti con Sky se ci fosse un'offerta economica vantaggiosa.

Berlusconi ha anche annunciato che per la prossima stagione di Champions League ci sarà la possibilità di acquistare le singole partite in pay per view, senza sbilanciarsi sull'effettivo numero di partite acquistabili:

" Il prezzo è ancora de definire. Vedremo di volta in volta quale sarà la logica prevalente "