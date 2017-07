Olympiakos e CSKA sul velluto, l'emulo Jonathan Balotelli fa bello il Vardar

Partenza a razzo per l'Olympiakos e il CSKA Mosca nel terzo turno preliminare di Champions League: le due prestigiose squadre del Vecchio Continente ipotecano la qualificazione allo spareggio vincendo rispettivamente sul campo di Partizan Belgrado e AEK Atene. Brillano le stelle del redivivo Dzagoev nella compagine russa e dell'attaccante comoriano El Fardou Mohamed Ben Nabouhane, autore di una doppietta allo Stadion Partizana, tra le fila greche.

La storia più sfiziosa di questo turno di andata la regala però il match winner della sfida tra i macedoni del Vardar (squadra rivelazione della Champions sino a questo punto dopo aver eliminato il Malmo) e il Copenaghen, tale Jonathan Balotelli, ex giovane brasiliano di belle speranze che si era perso un po' per strada sprofondando nelle "minors" del campionato verdeoro. L'emulo di Super Mario Balotelli (uno dei tanti in Brasile) ha deciso il match contro i danesi con una stilosa sassata di controbalzo sotto il "sette". Che la sua strada e quella dell'autentico Balotelli possano incrociarsi nel proseguio della massima competizione continentale?

Risultati piazzate

AEK Atene - CSKA Mosca 0-2

Steaua Bucarest- Viktoria Plzeň 2-2

Risultati campioni

Qarabağ - Sheriff 0-0

Slavia Praga - BATE Borisov 1-0

Vardar - FC København 1-0

Partizan - Olympiacos 1-3