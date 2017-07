Rivoluzione nel calcio: la UEFA prende in considerazione il Salary Cap

La rivoluzione del calcio futuro potrebbe essere sfuggita ai più, ma passa da una piccola intervista apparsa su un settimanale sloveno. Il periodico in questione si chiama Mladina – una rivista con sede a Lubiana – e le parole stampate sopra sono quelle del presidente della UEFA Aleksander Ceferin.

Un’intervista sfuggita ai più, ma ripresa stamane niente meno che dal New York Times, sempre attento a questo tipo di sviluppi politici, anche nel mondo del calcio.

Dalle colonne di Mladina infatti Ceferin apre a quella che potrebbe essere una svolta epocale nel calcio professionistico: l’introduzione del Salary Cap.

" I club più ricchi stanno diventando sempre più ricchi e il divario tra loro e gli altri è sempre più grande. "

E’ questa la frase principale nonché principio su cui si basa proprio una dinamica come quella del tetto degli stipendi.

" In futuro, dovremo prendere in considerazione seriamente la possibilità di limitare i budget dei club per gli stipendi dei giocatori. L’introduzione di un Salary Cup obbligherebbe i club a essere più razionali, impedendo ad esempio di avere rose lunghissime e libri paga infiniti: sarà una battaglia che proveremo a condurre e vincerla rappresenterebbe un cambiamento storico. "

Concreti riferimenti temporali però Ceferin non ne ha fatti, anche se le sue parole rappresentano una sorta di continuità a quanto proposto dal presidente della FIFA Gianni Infantino, che già nel novembre del 2016 aveva parlato di blocco numerico alle rose dei club e limitazione dei prestiti.

Il presidente della UEFA, CeferinSID

Un impegno che dunque la UEFA potrebbe prendere in futuro dopo aver prima spinto forte con il Fair Play Finanziario – nella gestione Platini, introdotto nel 2012 – salvo poi alleggerirne i parametri 3 anni dopo, provando a incoraggiare nuovi investimenti nel calcio europeo (nell'ultima fase del progetto iniziale del FFP c’era l’idea di arrivare a impedire di spendere ai club più di quanto incassato).

Vedremo dunque se Ceferin, che proprio a Platini è succeduto lo scorso settembre dopo che l'ex presidente fu bandito da tutte le attività legate al calcio per violazioni dell'etica, riuscirà a mettere in piedi un sistema sul quale, molto semplicemente, si basano praticamente tutti gli sport professionistici americani.

Un progetto sulla carta molto, molto interessante e che porterebbe a più equilibrio tra le solite grandi potenze finanziarie (Real Madrid, Barcellona e Manchester United su tutte, oltre che PSG, Manchester City e Chelsea) e chi molto spesso si vede depredato dei più grossi talenti (esempio evidente, in questa estate, è il Monaco semifinalista della passata edizione).

Un passo più democratico verso un calcio in cui i club più potenti perdano un po’ di quell’enorme margine scavato in questi ultimi anni con tutti gli altri. Un gap che da 7 anni ad esempio ha visto trionfare in Champions League, alla fine, sempre le solite: Barcellona, Real Madrid, Bayern Monaco o Chelsea. Proprio quei club che nel mentre, e nemmeno troppo velatamente, guardano con sempre maggiore interesse alla costruzione di una Superlega europea indipendente dalla UEFA. La battaglia potrebbe essere solo all’inizio. Occhio dunque agli sviluppi futuri.