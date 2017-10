Roma, tegola Manolas: fuori circa un mese. Di Francesco recupera El Shaarawy

Brutte notizie in casa Roma, soprattutto in vista della sfida di Champions League a dir poco fondamentale contro il Chelsea di Conte. Nella sfida di sabato sera contro il Napoli il difensore greco è uscito anzitempo dalla sfida: per lui, nella mattinata di oggi, è stata riscontrata una lesione di primo grado all’adduttore sinistro.

Ma come si comporterà la Roma senza Manolas? Le soluzioni non scarseggiano. Contro il temibile Chelse, il tecnico del Chelsea potrebbe lanciare dal primo minuto Hector Moreno, difensore messicano che ha moltissima esperienza in campo europeo e internazionale. Un’altra soluzione potrebbe essere quella di affidarsi alla “vecchia guardia”, ossia la collaudata coppia Fazio-Juan Jesus. Ultima pista poichè meno probabile potrebbe essere quella di riproporre in difesa Daniele de Rossi, soluzione di stampo Luis-Enriquiano, con l’inserimento di Gonalons o Strootman (in caso recuperasse).

El Shaarawy recuperato

Col Chelsea, però, Di Francesco potrà contare sul recuperato El Shaarawy che dunque potrebbe dare il cambio a Florenzi come esterno d'attacco insieme a Dzeko e Perotti.

