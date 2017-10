Roma, UEFA apre procedimento disciplinare per buu razzisti contro Rudiger: rischio porte chiuse

La UEFA ha aperto un procedimento disciplinare contro la Roma per cori razzisti. Secondo l’organo europeo, infatti, i tifosi giallorossi avrebbero fatto partite dei buu contro Antonio Rudiger all’89’ del match di Champions League contro il Chelsea (3-3 mercoledì sera). La squadra rischia di giocare delle partite a porte chiuse ma la commissione disciplinare si esprimerà soltanto il 16 novembre (dunque a rischio la sfida al Qarabag del 5 dicembre, non il ritorno contro i Blues).

Il delegato della UEFA a Stamford Bridge e il referto dell’arbitro non riportano l’episodio che sarebbe stato segnalato dai media inglesi. La Roma sta visualizzando i filmati a disposizione per chiarire la vicenda ma va tenuto presente che stiamo parlando di un ex giocatore della Roma e che eravamo in un momento caldissimo della partita, dunque i buu potrebbero avere a che fare esclusivamente con vicende “di campo” senza alcuno sfondo razzista.