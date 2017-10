Ronaldo fa 110 in Champions, ma al Bernabeu è 1-1 tra Real Madrid e Tottenham

L'1-1 al Bernabéu è un risultato che fa più piacere al Tottenham che al Real Madrid, ma il 'clamoroso' pareggio del Dortmund in casa dell'APOEL rende meno amaro questo risultato. I blancos ci provano e ci riprovano, ma un grande Lloris e la pessima mira di Benzema permettono alla squadra di Pochettino di strappare un punto prezioso in trasferta e di sognare ancora il 1° posto in un vero girone di ferro. La partita si sblocca al 28' con l'autorete di Varane che mette dentro sul colpo di tacco di Kane, ma al 43' c'è il pareggio di Ronaldo su rigore, con il portoghese che raggiunge quota 110 reti nella massima competizione europea (13° gol realizzato dal dischetto). Ronaldo è scatenato, nel primo tempo aveva colpito anche un palo, nella ripresa viene però murato ben due volte da Lloris che chiude la strada anche a Benzema, nonostante il francese - quello del Real Madrid - fosse ad un metro dalla linea di porta. Appuntamento, ora, a Wembley per decidere la capolista del Girone H, poiché il Borussia Dortmund sembra non voglia ostacolare il passaggio del turno di britannici e spagnoli visto il solo punto conquistato in tre giornate.

Cronaca

Subito una doppia occasione per il Real Madrid, ma Ronaldo coglie il palo di testa su assist di Hakimi, mentre Benzema sbaglia il tap-in da due passi. Ronaldo ci riprova, ma il portoghese non trova la porta con il suo diagonale. Tottenham un po' timido, ma quando parte in transizione sembra poter far male al Real Madrid. Al 19' la prima vera occasione per gli ospiti con Navas che para sul colpo di testa di Kane. Il britannico chiede un rigore al 20' per un contatto in area con Casemiro (ma per l'arbitro è tutto regolare), ma trova comunque il gol al 28' con un prezioso colpo di tacco su assist di Sissoko anche se la deviazione decisiva è quella di Varane. Il Real Madrid fatica a rispondere, Isco ci prova dalla distanza ma non inquadra la porta di Lloris. Al 43' l'episodio decisivo del match, con il rigore assegnato al Real Madrid per fallo di Aurier (ammonito) su Kroos: dal dischetto si presenta Ronaldo che spiazza Lloris e fa 110 gol in Champions League.

Raphael Varane au duel avec Harry KaneGetty Images

In avvio di secondo tempo c'è subito un'occasione per Benzema, ma il francese sbaglia da due passi con il suo colpo di testa parato da Lloris. Cristiano Ronaldo - a questo punto - prova a caricarsi la squadra sulle spalle: al 63' ci prova con un destro potente da dentro l'area ma para ancora Lloris, due minuti più tardi ne supera tre in dribbling, ma sul suo sinistro c'è ancora la risposta del portiere del Tottenham. Poi sono gli Spurs a sfiorare il vantaggio, ma Navas è decisivo sia su Kane da posizione ravvicinata, sia sul destro di Eriksen lanciato a rete da Llorente. I due tecnici cercano di cambiare l'inerzia con i cambi, Zidane mette dentro Asensio e Lucas Vázquez, mentre Pochettino manda in campo Rose al posto di un ottimo Llorente. Nel finale, però, le occasioni scarseggiano e Real Madrid e Tottenham si 'accontentano' dell'1-1.

Il Tweet

Il giocatore con più gol segnati su rigore in Champions? Cristiano Ronaldo...

Tabellino

Real Madrid-Tottenham Hotspur 1-1

Real Madrid (4-3-1-2): K.Navas; Hakimi, Varane, Sergio Ramos, Marcelo; Modrić, Casemiro, Kroos; Isco (87' Lucas Vázquez), Cristiano Ronaldo, Benzema (76' Asensio). All. Zinédine Zidane

Tottenham Hotspur (4-2-3-1): Lloris; Aurier, Alderweireld, D.Sánchez, Verthonghen; Dier, Winks; M.Sissoko (89' Son Heung-Min), F.Llorente (80' Rose), Eriksen; Kane. All. Mauricio Pochettino

Marcatori: 28' aut. Varane (T); 43' Cristiano Ronaldo (R)

Arbitro: Szymon Marciniak (POL)

Ammoniti: 32' Cristiano Ronaldo, 42' Aurier

Espulsi: nessuno

***

APOEL Nicosia-Borussia Dortmund 1-1 (62' Pote; 67' Papastathopoulos)

Dopo la sconfitta casalinga contro il Lipsia in campionato, il Borussia Dortmund realizza un clamoroso pareggio sul campo dell'APOEL Nicosia. Che non fosse la serata ideale dei gialloneri, si era subito intuito: tanti errori sotto porta da parte della squadra di Bosz, mentre i ciproiti sfiorano il vantaggio alla prima occasione con la conclusione ravvicinata di De Camargo. L'APOEL è però costretto a due cambi già nel primo tempo, con gli infortuni dello stesso De Camargo (Pote al suo posto) e del portiere Waterman (dentro il secondo Gudino). Padroni di casa sfiduciati? Neanche per sogno, soprattutto se si sfruttano i regali di Bürki: prima il portiere svizzero sbaglia un disimpegno palla a terra, poi non trattiene la conclusione da fuori area di Ebecilio, con l'ex Nizza Mickaël Poté che segna in tap-in il clamoroso 1-0. Arriva l'immediato pareggio con il colpo di testa dell'ex Milan e Genoa Papastathopoulos che segna sugli sviluppi di un corner, ma la squadra di Bosz non riesce poi a sfondare. Di occasioni ce ne sono, una per Kagawa, una per Pulisić e quella più clamorosa al 93' per Aubameyang ma Gudino fa buona guardia tra i pali, costringendo il Borussia Dortmund all'improbabile 1-1.

Mario Götze (Borussia Dortmund) face à l'APOEL NicosieGetty Images

Tabellino

APOEL-Borussia Dortmund 1-1

APOEL (4-2-3-1): Waterman (45' Gudino); Vouros, Merkis, Rueda, Roberto Lago; Vinícius Oliveira, Nuno Morais; Zahid, Ebecilio (72' Sallai), Aloneftis; De Camargo (43' Pote). All. Giorgos Donis

Borussia Dortmund (4-3-3): Bürki; Bartra, Papastathopoulos, Toprak (60' Toljan), Schmelzer (73' M.Philipp); Kagawa, Weigl, M.Götze; Yarmolenko (83' Isak), Aubameyang, Pulisić. All. Peter Bosz

Marcatori: 62' Pote (A); 67' Papastathopoulos (B)

Arbitro: Aleksei Kulbakov (BLR)

Ammoniti: 20' Ebecilio, 77' Toljan, 84' Weigl, 87' Pote, 87' Papastathopoulos, 88' Sallai

Espulsi: nessuno