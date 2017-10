Settebello Liverpool, che straripa a Maribor con le doppiette di Firmino e Salah: 0-7!

Una gara mai in discussione. Troppa, eccessiva, la differenza tecnica tra Maribor e Liverpool. L'indici di Klopp rulla a domicilio l'"Orgoglio della Stiria" con un perentorio 7-0 in cui c'è gloria per tutti, in particolare per Firmino e Salah, entrambi autori di una doppietta. Un risultato da record e che acquisisce ulteriore importanza, abbinato all'altro, clamoroso, risultato del gruppo E: la perentoria vittoria per 5 a 1 dello Spartak Mosca, che proietta i Reds al primo posto, a quota 5 punti in coabitazione con la formazione russa di mister Massimo Carrera.

Mohamed Salah (Liverpool) face à MariborGetty Images

La cronaca della partita

Gara subito in discesa per i Reds, in vantaggio al 4': retropassaggio "assassino" del terzino sinistro Viler, che innesca la corsa di Salah, il quale arriva sul fondo e mette al centro un pallone facile facile per il tocco vincente di Firmino. Al 13' è già raddoppio: questa volta è Milner (comunque innescato da Salah) a farsi largo sulla destra e a mettere in mezzo agevolando la splendida girata sul palo più lontano del ben appostato Coutinho. Il Liverpool entra nella difesa slovena come il coltello nel burro e al 19' è già l'ora di calare il tris (dopo quello sfiorato dal tocco sottoporta di Firmino): è lo stesso brasiliano a filtrare bene per Salah che, a tu per tu con Handanovič, realizza con facilità. Gara chiusa dopo nemmeno 20'. Poco prima del 40' arriva il poker ed è tutto da ridere: lo firma Salah, che a porta vuota la spinge dentro dopo uno scontro in corsa col compagno di squadra Firmino. In questo caso, straordinaria iniziativa sulla mancina da parte di Coutinho. Il Maribor, in tilt completo, ci prova al 41' con un colpo di testa ravvicinato di Šuler su calcio di punizione di Ahmedi: palla che sibila il palo alla sinistra di Karius. Nella ripresa, è pura accademia. In cui, tuttavia, il Liverpool non finisce mai di segnare: al 54', cinquina di Firmino, che gira a rete di testa un pallone scodellato al centro da Coutinho su calcio piazzato. Klopp, quindi, torna a pensare alla Premier, togliendo dal mazzo sia Salah, che lo stesso Firmino. Ci pensa quindi il subentrato Oxlade-Chamberlain a "chiudere il set", all'86', insaccando in velocità dopo una bella combinazione con Sturridge, questi entrato al posto dell'egiziano ex Roma. Al 90' c'è gloria anche per il terzino destro Trent Alexander-Arnold, che va a segno dai 20 metri, con una conclusione sporca e deviata da un disastroso Šuler, per la disperazione dell'ex Mantova ed Empoli Jasmin Handanovič, 39 anni, cugino del più celebre portiere interista Samir. Finisce 0-7.

Liverpool's Brazilian midfielder Philippe Coutinho (L) celebrates with teammates after scoring a goal during the UEFA Champions League group E football match between NK Maribor and Liverpool at the Ljudski vrt Stadium, in Maribor, on October 17, 2017.Getty Images

La statistica chiave

La vittoria per 7-0 del Liverpool a Maribor, costituisce la vittoria in trasferta più larga di una formazione inglese in Champions League.

Il tweet

Grandissima intesa tra Firmino e Salah...

Il migliore

Mohamed SALAH (Liverpool): assist vincente (e caparbio recupero palla) per il vantaggio iniziale di Firmino, palla d'oro per il bis di Coutinho, doppietta a chiudere i conti. Serata superlativa dell'ex Roma e Fiorentina. E gli sono bastati 57'...

Il peggiore

Mitja VILER (Maribor): errore imperdonabile quello che, al 4', con quel retropassaggio sconsiderato, indirizza la gara a favore degli avversari.

Il tabellino

MARIBOR-LIVERPOOL 0-7

Maribor (4-4-2): Handanovič; Šuler, Bohar (81' Mešanović), Viler, Milec; Rajčevič, Ahmedi (58' Pihler), Kabha, Vrhovec; Kramarič (58' Hotić), Tavares. All.: Milanič.

Liverpool (4-3-3): Karius; Alexander-Arnold, Matip, Lovren, Moreno; Milner, Wijnaldum (76' Solanke), Can; Salah (57' Oxlade-Chamberlain), Firmino (68' Sturridge), Coutinho. All.: Klopp.

Arbitro: Viktor Kassai (Ungheria)

Gol: 4' e 54' Firmino (L), 13' Coutinho (L), 19' e 39' Salah (L), 86' Oxlade-Chamberlain (L), 90' Alexander-Arnold (L).

Note - Recupero: 0+1. Ammoniti: Milec, Vrhovec, Hotić.

L'altro match: Spartak Mosca-Siviglia 5-1 [18' e 90' Promes (Sp), 30' Kjær (Si), 58' Melgarejo (Sp), 67' Glushakov (Sp), 74' Adriano (Sp)]

Clamoroso successo del team di Massimo Carrera, in vantaggio al 18' con il colpo di testa vincente di Quincy Promes (seguito dalla Roma in estate). E' un ex Roma, il difensore danese Kjær, a firmare il pareggio per gli andalusi, alla mezz'ora su flipper d'area innescato da un tiro dalla bandierina. Nella ripresa lo Spartak spicca il volo: al 58' Melgarejo riporta in vantaggio i russi con una rasoiata mancina sul secondo palo, mentre al 67' è Glushakov a calare il tris con una spledida volée su pallone crossato dalla mancina da Kombarov. Il poker porta la firma di Adriano: al 74' realizza in contropiede mentre, al 90', Quincy Promes mette il punto esclamativo sulla vittoria con la sua seconda gioia personale della serata, frutto di una spettacolare azione personale partita dalla catena di sinistra. Finisce 5-1. La classifica del Gruppo E dopo la terza giornata: Liverpool e Spartak Mosca punti 5; Siviglia 4; Maribor 1.

Quincey Promes, Georgy Dzhikia (Spartak Moscow)Getty Images