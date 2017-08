Sorteggio playoff Champions League: Napoli, da evitare Nizza e Hoffenheim

Dopo il ritorno del 3° turno preliminare di Champions League, è tutto pronto per il sorteggio dei playoff. Il Napoli, presente nella lista dei piazzati, potrà affrontare una tra Steaua Bucarest (Romania), Young Boys (Svizzera), Nizza (Francia), Hoffenheim (Germania) e Basaksehir (Turchia). Scongiurato il pericolo Sporting che sale tra le teste di serie grazie all’eliminazione dell’Ajax, da scongiurare quindi il possibile accoppiamento con il Nizza di Balotelli e l’Hoffenheim vera e propria sorpresa della scorsa Bundesliga. Più ‘facili’ sulla carta, Steaua, Basaksehir e Young Boys, anche se gli svizzeri hanno eliminato a sopresa i più quotati della Dynamo Kiev.

Teste di serie ‘piazzati’ al sorteggio

Squadra Nazione Siviglia Spagna Napoli Italia Liverpool Inghilterra CSKA Mosca Russia Sporting Portogallo

Video - Insigne: "Sempre sognato di restare a Napoli, ora è tempo di vincere" 00:47

Possibili sfidanti tra i ‘piazzati’

Squadra Nazione Steaua Bucarest Romania Young Boys Svizzera Nizza Francia Hoffenheim Germania Basaksehir Turchia

Nella lista Campioni, ci sono invece Celtic, Olympiakos, Copenaghen, APOEL Nicosia e Maribor che si incroceranno contro Qarabag, Astana, Rijeka, Hapoel Beer Sheva e Slavia Praga. Le gare d'andata si giocheranno il 15 e il 16 di Agosto, ritorno previsto per il 22 e il 23 Agosto.

Il sorteggio partirà di consueto alle ore 12, a Nyon, in Svizzera, e sarà in DIRETTA su Eurosport 1. Alle 13, sempre in DIRETTA, sempre su Eurosport 1, anche il sorteggio per i playoff di Europa League.