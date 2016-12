Chapecoense, continua la ricostruzione: Wellington Paulista è il quinto acquisto

Procede a gonfie vele la campagna acquisti della Chapecoense dopo il terribile incidente del 28 novembre. I dirigenti brasiliani si stanno muovendo per ricostruire la squadra e, dopo i primi quattro acquisti (Douglas Grolli, Dodò, Elias ed Arthur), è arrivato oggi un altro giocatore, in prestito gratuito dalla Fluminense: si tratta di Wellington Paulista, attaccante classe 1984 ex Cruzeiro e West Ham.

Il compito del centravanti brasiliano (convocato da Dunga nella nazionale olimpica nel 2008l sarà quello di portare esperienza nel reparto arretrato e, soprattutto, di segnare, per riportare la sua squadra dove il destino l’ha abbandonata.