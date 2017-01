Chapecoense: ecco la rosa al completo, nella notte l’esordio contro il Palmeiras

Sono passati solo 15 giorni dal raduno di una Chapecoense allora ampiamente incompleta e ancora frastornata dopo il tragico incidente che ha spazzato via l’equipo de ouro che aveva conquistato la finale della Copa Sudamericana e stava facendo di tutto per coronare il sogno di un piccolo club arrivato (a suon di duro lavoro, scommesse e acquisti oculati e funzionali) a un passo dalle vette del calcio continentale, ma mai come oggi quelle istantanee di una Chape a mezzo servizio sembrano lontane anni luce: se il già citato raduno aveva dimostrato al mondo intero che la Chapecoense vive e farà di tutto per onorare la memoria dei caduti (promemoria: il club aspetta Neto e Ruschel, che lavorano per tornare a giocare, col primo che ha catechizzato i nuovi nel pre-ritiro), la notte di ieri ci ha invece messi di fronte a qualcosa di più grande e all’ennesimo miracolo di questo club brasiliano, autentico simbolo di una rinascita che ci stupisce giorno dopo giorno, ora dopo ora.

È possibile assemblare una squadra in meno di un mese, o meglio, finalizzare la metà degli acquisti in 15 giorni circa? Se faceste questo discorso con qualsiasi ds italiano, probabilmente finirebbe con lo sgranare gli occhi e tacciarvi di pazzia, eresia calcistica e condizioni da TSO immediato, ma per un club che vuole rinascere, il tempo limitato è solo una bazzecola da accantonare all’istante e archiviare alla voce ”ostacoli da superare con facilità”: perchè il vero guerriero, e nella Chapecoense i guerrieri li trovi anche dietro una scrivania, sa piegare il tempo alle sue esigenze, come ci ha svelato l’annuncio notturno. Mentre il 99% degli italiani dormivano e l’America osservava le prime mosse di Trump (a occhio, addio all’Obama-Care davvero imminente), la Chape ha infatti annunciato al mondo di aver completato la sua rosa, presentando i 37 giocatori che andranno ad affrontare la stagione 2017: un numero elefantiaco, per il nostro calcio, che però è funzionale per un calcio che vede alternarsi (e a volte sovrapporsi) campionato statale (il Catarinense per il Verdão de Oeste, si partirà a fine gennaio per chiudere a maggio), Brasileirao (da maggio a novembre), coppa nazionale e, nel caso della Chapecoense, Copa Libertadores (da marzo e dalla fase a gironi), Recopa Sudamericana (contro l’Atletico Nacional) e Copa Suruga Bank (contro gli Urawa Reds). Una stagione senza respiro dunque, che necessita di una rosa ampia come d’altronde era quella della Chapecoense stroncata dal ritiro. Basti pensare che spesso il compianto Caio Junior schierava due undici completamente diversi tra campionato e Copa Sudamericana: ma smettiamo di divagare, e andiamo a esaminare la rosa che è stata messa agli ordini di Vagner Mancini, tecnico ex Botafogo che ha il 4-3-3 come mantra, e vuole proseguire il lavoro del suo predecessore e fare la storia di questo club diventato ormai la seconda squadra del mondo intero.

CHAPECOENSE, ECCO LA TUA NUOVA ROSA: 37 GIOCATORI IN CERCA DI GLORIA- È una rosa variegata, quella della nuova Chapecoense, che mescola scommesse dalle serie inferiori (Luiz Felipe, Lucas, Rossi, per fare qualche nome), senatori che dovranno fare da chioccia (Tulio De Melo, Wellington Paulista e Grolli), giovani promossi dall’Under-20 che ha fatto vedere grandi cose nella Copinha in corso (Hiago, Vinicius, Perotti &co.) o rientrati dai prestiti (Wesley) e una ridda di prestiti dai club brasiliani, che avevano promesso di prestare alcuni talenti gratuitamente alla Chape, e non hanno tradito le attese: una rosa, quella che accolto nella giornata di ieri gli ultimi acquisti Artur (l’ex Roma ha fatto una scelta di vita, rinunciando al denaro sonante dell’Osmanlispor e rescindendo per riunirsi a Vagner Mancini, che l’aveva allenato nel Paulista che vinse la Copa do Brasil) e Fabricio Bruno, ma anche il ”rinnovato” Nenem, che ha firmato un nuovo contratto ed è uno degli scampati all’incidente per infortunio, che ricalca in toto lo stile della Chapecoense, un club che ha sempre fatto delle scommesse e degli acquisti in prospettiva o pescando dalle serie inferiori il suo credo, assemblando squadre di livello e soprattutto dalla grande fame. Ma nella nuova Chapecoense non mancano i talenti che si sono messi in luce nell’ultimo Brasileirao o che hanno doti acclarate: spicca su tutti Arthur, reduce da un grande campionato col Santa Cruz, ma non dimentichiamoci di Diego Renan, terzino sinistro dalla grande tecnica e dai piedi sopraffini. E c’è una particolarità: dei tanti prestiti gratuiti ottenuti da quei club che hanno mostrato grande solidarietà, solo uno arriva dall’estero, col terzino destro Zeballos, proveniente dall’Uruguay e dal Defensor (il centrocampista Girotto ha militato nel 2016 nel Kyoto Sanga, ma è brasiliano e tesserato per la Tombense). Lui e Martinuccio sono gli unici stranieri di una rosa che lotterà fino alla fine per onorare la memoria di chi è caduto proprio mentre era vicino al sogno di una vita, una rosa che è ampia e completa, e ha un’età media di 23 anni e 5 mesi: andiamo a scoprirla nel dettaglio (tra parentesi il club da cui è stato acquistato il giocatore: solo Artur e Nadson sono arrivati a titolo definitivo).

Tutti i 37 giocatori in rosa

Portieri: Artur (Osmanlispor), Elias (Juventude), Luiz Felipe (U20).

Artur (Osmanlispor), Elias (Juventude), Luiz Felipe (U20). Difensori centrali: Busanello (U20), Douglas Grolli (Cruzeiro, ex Ponte Preta), Fabricio Bruno (Cruzeiro), Hiago (U20), Luiz Felipe (Luverdense), Nathan (Criciuma), Scalon (già in rosa), Vinicius (U20).

Terzini: Diego Renan (Vitoria, sx), Joao Pedro (Palmeiras, dx), Reinaldo (Ponte Preta, sx), Zeballos (Defensor Sporting, dx).

Diego Renan (Vitoria, sx), Joao Pedro (Palmeiras, dx), Reinaldo (Ponte Preta, sx), Zeballos (Defensor Sporting, dx). Centrocampisti: Amaral (Coritiba), Andrei Alba (confermato), Girotto (Kyoto Sanga), Lucas (Lajaedense), Lucas Mineiro (U20), Luiz Antonio (Flamengo), Moises (confermato), Moises Wolschick (Gremio), Nenem (confermato).

Trequartisti: Dodò (Figueirense, via Atletico Mineiro), Martinuccio (confermato), Nadson (Paranà).

Dodò (Figueirense, via Atletico Mineiro), Martinuccio (confermato), Nadson (Paranà). Attaccanti: Arthur (Santa Cruz), Bryan (Concordia), Tulio De Melo (Sport Recife), Lourency (confermato), Niltinho (Criciuma), Osman (America-MG), Perotti (U20), Rossi (Goias), Wellington Paulista (Fluminense), Wesley (Bahia, FP).

Una rosa completa che domani vivrà la sua prima gara, ripartendo in modo non banale.

CHAPECOENSE: TUTTO PRONTO PER RICOMINCIARE, DOMANI LA PRIMA AMICHEVOLE- L’idea del club catarinense era quella di ripartire dove tutto era finito, contro quel Palmeiras che aveva vinto il titolo proprio contro la Chape in quella che è stata l’ultima esibizione dei guerrieri scomparsi durante il viaggio verso Medellin: e come potevano i campioni in carica dire di no a questa sfida dal sapore toccante? Ecco dunque la prima gara amichevole della nuova Chapecoense, che inizierà alle 16.30 brasiliane (le nostre 22.30, approssimativamente) e metterà di fronte il club catarinense e una società che ha cambiato molto: in panchina non c’è più Cuca, ma l’ex Ponte Preta Eduardo Baptista, che ha perso Gabriel Jesus e ottenuto alcuni giocatori nuovi, su tutti quel Felipe Melo che ha lasciato l’Inter per tornare in patria, ed esordirà proprio nell’amichevole che si disputerà tra la tarda serata e la notte italiana. Saranno due schieramenti simili, quelli scelti e già annunciati da Vagner Mancini e Baptista, che devono fare i dovuti esperimenti (soprattutto il tecnico della Chape, che proverà il suo 4-3-3) in vista della nuova stagione. Ecco dunque le formazioni che si sfideranno stanotte all’Arena Condá di Chapecó.

Le probabili formazioni

Chapecoense (4-3-3): Artur; Joao Pedro, Fabricio Bruno, Douglas Grolli, Reinaldo; Girotto, Nenem (C), Amaral; Rossi, Wellington Paulista, Niltinho.

Artur; Joao Pedro, Fabricio Bruno, Douglas Grolli, Reinaldo; Girotto, Nenem (C), Amaral; Rossi, Wellington Paulista, Niltinho. Palmeiras (4-1-4-1): Fernando Prass; Jean, Antonio Carlos, Thiago Martins, Zè Roberto; Felipe Melo; Roger Guedes, Tchè Tchè, Raphael Veiga, Dudu; Alecsandro.

E questa sarà sicuramente una sfida particolare per la Chapecoense, club avviato definitivamente alla rinascita, che ha ricevuto un altrettanto particolare messaggio d’incoraggiamento che vi riportiamo di seguito, e rappresenta il modo migliore per darsi la carica in ottica-2017…

