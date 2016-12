Chelsea: Diego Costa pronto a rinnovare fino al 2021

Ormai manca solo l’ufficialità: Diego Costa prolungherà il suo matrimonio con il Chelsea. Il 28enne attaccante spagnolo, nei prossimi giorni, prolungherà il suo contratto, in scadenza nel giugno 2019. Diego da Silva Costa è arrivato a Londra nel luglio 2014, quando i Blues pagarono all’Atlético de Madrid la clausola da 40 milioni di Euro che pendeva sul contratto del giocatore. Dopo una prima stagione non molto esaltante, con l’arrivo di Antonio Conte sulla panchina dei Blues, Diego Costa sembra essere tornato il Pichichi dei tempi dei Colchoneros. Se, ad inizio stagione, ci furono degli scontri verbali fra l’allenatore salentino e l’attaccante di Lagarto, ora, Diego Costa, sembra essere diventato uno dei leader di questo Chelsea ed è tornato a giocare con una grinta fuori dal comune. Fino ad ora, per lui, 17 presenze e 13 reti in campionato. A suon di gol e ottime prestazioni, sembra che lo spagnolo abbia aiutato Antonio Conte a spingere Roman Abramovich ad accelerare le operazioni per il rinnovo. Secondo quanto riporta il Daily Mirror, Diego Costa sta per prolungare il suo contratto fino al 30 giugno 2021, andando a guadagnare circa 12,5 milioni di Euro all’anno e diventando uno dei Paperoni della Premier League.