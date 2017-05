Chelsea: Diego Costa verso la Cina, Morata in arrivo

Probabilmente Real Madrid e Juventus saranno le finaliste dell’Europa Champions League di quest’anno. A Cardiff si intrecceranno i destini di Morata con quello dei bianconeri. Il sapore della vittoria o della sconfitta potrebbero determinare sul passato, quando il madrileno accettò la corte dei Blancos per giocare in un club prestigioso, nella città in cui era nato.

Tuttavia, dopo Cardiff, Morata potrebbe salutare la Spagna, direzione Inghilterra, dove ad attenderlo c’è il Chelsea di Antonio Conte, che non lo ha mai allenato. L’attaccante, però, si è sempre mostrato felice di poter essere allenato dall’italiano. In una dichiarazione rilasciata lo scorso 12 aprile aveva detto: “Sono in debito con Conte. Prima o poi mi allenerà“. E così forse sarà. Infatti, non sono solo rumors di mercato quelli che circolano constantemente nelle ultime settimane, tanto che il beniamino dei Blues, Diego Costa, potrebbe accettare la faraonica offerta dl Tianjin Quanjian di Fabio Cannavaro, ben 30 mln a stagione, liberando così uno spazio in attacco.

Morata, infatti, ha chiesto alla società di poter giocare con continuità e non avrebbe gradito le scelte di Zidane di non utilizzarlo nelle ultime partite, quelle decisive, come il Clásico e il match di Champions contro l’Atlético. Per questo motivo, con la partenza di Diego Costa, si libererebbe un posto di punta centrale tra le fila del Chelsea, posto che Morata auspica possa diventare il suo, sempre che a 24 anni sia pronto a diventare titolare in un grande club.

a cura di Matteo Tombolini (@MatteoTomb)