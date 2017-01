Chelsea: in arrivo Gordon come vice-Courtois

Avevamo parlato nei giorni scorsi del giro di portieri che coinvolge il Chelsea. Infatti, Begovic è sempre più vicino al trasferimento al Bournemouth. Le cherries lo pagheranno circa 14 milioni di sterline, cifra non proprio irrosoria, nonostante si tratti di uno dei portieri più affidabili della Premier. Questo obbliga dunque Abramovich ad intervenire sul mercato per prendere un vice-Courtois. A completare il parco portieri con il belga e il portoghese Eduardo potrebbe essere lo scozzese Craig Gordon, storico portiere del Celtic. Per l’estremo difensore biancoverde si tratterebbe di un ritorno in Inghilterra, dato che il portiere ha già militato nelle fila del Sunderland.