Chelsea: per il centrocampo i blues vogliono Drinkwater

Dopo aver salutato Matic, direzione Manchester United, il Chelsea di Antonio Conte è alla ricerca di un nuovo rinforzo per il centrocampo. Il sostituto ideale del serbo è già stato acquistato dai Blues e si tratta del francese Bakayoko dal Monaco. Il tecnico italiano però vorrebbe avere in rosa anche un nuovo centrocampista, in previsione delle numerose competizioni che il Chelsea dovrà affrontare la prossima stagione. Secondo quanto riportato da Sky Uk la squadra di Roman Abramovich starebbe seguendo il profilo di Danny Drinkwater del Leicester.

Per la storica colonna delle Foxes, campioni d’Inghilterra nel 2016, il passaggio al Chelsea sarebbe un grande salto di qualità grazie alla possibilità di competere stabilmente per il titolo inglese e calcare con costanza i campi europei della Champions League. Drinkwater è sotto contratto con il Leicester fino al 2021, ma la giusta offerta potrebbe far vacillare in primo luogo il centrocampista classe 1990 e successivamente anche la dirigenza delle Foxes.

In caso di arrivo del centrocampista inglese, Antonio Conte potrebbe riformare nel suo Chelsea la coppia Drinkwater – Kanté che ha fatto le fortune di Claudio Ranieri nella stagione 2015/2016, culminata con la vittoria della Premier League da parte del suo Leicester.