Chievo: per il ruolo di diesse si valuta anche Maiorino

Dopo l’inaspettato divorzio da Luca Nember all’inizio di febbraio, il Chievo è alla ricerca di un nuovo direttore sportivo. Oltre all’interesse per Stefano Marchetti del Cittadella, il patron Campedelli segue con molta attenzione anche Rocco Maiorino, ex dirigente del Milan. Proprio pochi giorni fa, lo stesso Maiorino si era così espresso a Tuttomercatoweb.com circa questa ipotesi: “Non rilascio dichiarazioni. Non confermo e non smentisco”. Il presidente gialloblù sembra però deciso a puntare su di lui. E i contatti tra le parti non sono cessati…