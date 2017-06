China Super League: esordio con sconfitta per Fabio Capello, lo Jiangsu Suning perde 1-0

Milano, 18 giu. (LaPresse) - Non inizia nel migliore dei modi l'avventura cinese di Fabio Capello. Lo Jiangsu Suning ha perso infatti 1-0 in casa contro il Changchun Yatai nella gara valida per la 13/a giornata della China Super League. Decisiva l'autorete di Yang Boyu al 16' del primo tempo. Lo Jiangsu resta così al penultimo posto in classifica con 8 punti raccolti in 13 partite.