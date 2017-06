Christian Abbiati torna al Milan: sarà il team manager rossonero

C'è un grande ritorno in casa Milan ed è quello di Christian Abbiati: dopo 15 stagioni da calciatore condite da 378 presenze, Abbiati torna in rossonero con il ruolo di team manager. Si era ritirato lo scorso 16 maggio 2016, lasciando in eredità tra i pali un Donnarumma in grande crescita. Con la maglia rossonera, Abbiati ha vinto tre scudetti e due Champions League. Dopo Gennaro Gattuso, rientrato come allenatore della Primavera, è la seconda bandiera coinvolta nel nuovo progetto. Ai microfoni di Milan Tv, l'ex portiere si è espresso così sul suo ritorno:

" Da dirigente voglio tornare a vincere subito. Ho questi colori nel sangue. Starò con la squadra e cercherò di risolvere problemi, di riportarli ad allenatore e società. Quando mi hanno contattato non ho esitato un secondo. Il Milan è la mia seconda famiglia "