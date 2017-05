Una semifinale di Champions persa, un campionato da lottare fino alla fine e ora il colpo per la prossima stagione: Youri Tielemans.

Il Monaco ha deciso di non perdere tempo e di iniziare a pianificare la prossima stagione puntando, come sempre, sui giovani. La società monegasca, infatti, proprio in queste ore ha chiuso la trattativa per portare a casa il talentino belga, classe 1997, Tielemans. Il giovanissimo centrocampista dell’Anderlecht costerà al Monaco circa 25 milioni di euro, 20 di base fissa e 5 legati ai bonus inseriti nel contratto. La trattativa è ormai conclusa e si attende solo l’annuncio per poter parlare di ufficialità, fattispecie alla quale si dovrebbe giungere al termine del campionato francese così da permettere ai ragazzi di Jardim di concentrarsi fino in fondo per giungere alla conquista di un titolo assolutamente insperato all’inizio della stagione.

Molti giocatori del Monaco si sono messi in mostra in questa stagione e alcuni di loro potrebbero salutare il principato in estate, ma la dirigenza non ha alcuna intenzione di ridimensionarsi e proprio per questo motivo ha battuto la concorrenza portando a casa uno dei migliori giovani del panorama europeo che corrisponde al nome di Tielemans. Sul giocatore c’erano molti club di assoluto livello ma il belga ormai è da considerarsi un prossimo giocatore del Monaco.

A cura di Filippo Rivani

L'articolo Colpo del Monaco, Tielemans è in arrivo nel principato proviene da Agenti Anonimi.

Leggi tutti gli articoli su Agenti Anonimi