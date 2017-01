Come funziona il nuovo Mondiale: cosa cambia nel passaggio a 48 squadre

Com’è e come sarà fino al 2022

Le squadre partecipanti sono 32, suddivise in otto gironi da quattro nazionali. Le prime due classificate accedono agli ottavi, quando inizia il tabellone a eliminazione diretta che porta sino alle due finali per il primo e il terzo posto.

La durata complessiva è di 32 giorni e si disputano in totale 64 partite.

Si qualificano al torneo la squadra detentrice del trofeo e altre 31 nazionali scelte con i seguenti criteri: 4 dall’Asia, 5 dall’Africa, 3 dal Nord-Centro America, 4 dal Sudamerica, 13 dall’Europa, una dal playoff Asia/Nord-Centro America, una dal playoff Oceania-Sudamerica.

Come sarà il Mondiale dal 2026

Con il nuovo formato, le squadre partecipanti salgono da 32 a 48. Verranno suddivise in 16 gironi da tre nazionali. Le prime due classificate di ogni girone accedono ai sedicesimi, quando inizia il tabellone a eliminazione diretta che porta sino alle due finali per il primo e per il terzo posto.

La durata complessiva del torneo è invariata e rimane di 32 giorni, ma si disputeranno 80 partite totali.