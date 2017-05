Conte avverte Abramovich: "Resto, ma il Chelsea deve migliorare"

Londra (Regno Unito), 14 mag. (LaPresse/Reuters) - In estate Conte è chiamato ad una doppia sfida: da una parte rinforzare la rosa a sua disposizione, dall'altra trattenere alcuni giocatori chiave che hanno ricevute offerte dall'estero. In particolare l'attaccante Diego Costa continua ad essere un obiettivo di numerosi club cinesi, mentre il Real Madrid è sempre sulle tracce di Eden Hazard. "Il club vuole lottare per vincere ogni competizione. Abbiamo la stessa ambizione", ha detto Conte. "Per questo motivo dobbiamo cercare di mantenere i migliori giocatori", ha aggiunto l'ex ct della Nazionale. Con la Premier già in cascina, Conte ha la possibilità di completare una prima stagione inglese da incorniciare vincendo la finale della Fa Cup contro l'Arsenal in programma il prossimo 27 maggio.