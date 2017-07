Conte: "Per vincere bisogna spendere: mi piacerebbe allenare Kane"

"Per me Kane è uno dei migliori attaccanti del Mondo. Se dovessi comprare un attaccante vorrei prendere lui". Così Antonio Conte, allenatore del Chelsea, elogia il centravanti del Tottenham Harry Kane. "E' un attaccante completo: è forte fisicamente con la palla, senza palla, lotta, è forte in aria e nel gioco acrobatico, con destro e con il sinistro. È un giocatore completo. Ma vuoi comprare Kane ora, servirebbero almeno 100 milioni", ha aggiunto il tecnico italiano nel corso di una intervista al Daily Mail. Conte è poi entrato anche lui nella polemica sulle spese folli in questa sessione di calciomercato. "Non spendo soldi perché mi piace spendere soldi. Ogni squadra deve capire le sue ambizioni. Se l' ambizione è di vincere, lottare per il titolo o per la Champions League, è necessario acquistare giocatori costosi", ha ammesso Conte.

Tornando sull'impresa del Chelsea dello scorso anno, il tecnico dei Blues ha detto: "E' stato un miracolo, perché abbiamo vinto il titolo con solo 13 giocatori. Ma se si vuole competere in Inghilterra devi essere forte". Infine tornando al mercato, Conte ha parlato dei casi di Nemanja Matic e Diego Costa entrambi ormai ai margini della squadra e in procinto di essere ceduti. "Non credo di essere un manager duro, ma nello spogliatoio devo avere il controllo totale", ha ribadito.