Algeria, il tecnico Leekens si dimette dopo l'uscita dalla Coppa d'Africa

Girone B beffardo per l’Algeria. Il pareggio contro il Senegal è costato caro al ct Leekens. La nazionale algerina non ha passato il girone di Coppa d’Africa e a beneficiarne sono state Tunisia e Senegal. Per questo motivo il belga ha scelto le dimissioni: “Per il bene di tutti, preferisco lasciare” ha ribadito l’oramai ex tecnico algerino.

George Leekens, che aveva già fatto male nella prima esperienza algerina nel 2003, con 4 punti in 4 gare, era stato richiamato solamente dopo i rifiuti di Wilmots e Courbis su tutti; dunque, non proprio una primissima scelta. Tuttavia, possiamo affermare, la nazionale algerina non è una piazza semplice: ricordiamo come Rajevac, il predecessore di Leekens, fosse stato cacciato a causa delle pressioni dello spogliatoio dopo appena due gare. Il comunicato ufficiale delle dimissioni del belga proviene dal profilo twitter dell’Algeria: “Leekens démissionne, l’ensemble du staff remercié“.