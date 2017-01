La Coppa d'Africa 2017 è una diaspora: 13 "italiani" salutano la Serie A

La fatidica ora è scattata: sabato 14 gennaio 2017 - tra meno di dieci giorni, nove per l'esattezza - prenderà il via in Gabon la 31esima edizione della Coppa d'Africa. Un autentico incubo per le squadre italiane nonché per i fantallenatori interessati: sono ben 13 infatti i giocatori "italiani" impegnati nella massima competizione africana (più Idrissa Camara dell'Avellino per la Guinea-Bissau), un vero e proprio plotone che si sta già mobilitando per raggiungere il Gabon.

Le squadre più colpite

Era dal 1998 che la rappresentanza del campionato italiano non era così folta e inevitabilmente la Serie A risentirà di questo flusso migratorio verso il Continente Nero. Roma e Napoli le squadre più falcidiate in questo senso: se la banda Sarri perderà due pilastri difensivi come Koulibaly e Ghoulam, i giallorossi di Spalletti dovranno rinunciare agli strappi in velocità di Momo Salah. La competizione durerà dal 14 gennaio al 5 febbraio, ma prima del 25 gennaio (data in cui finirà la fase a gironi) nessun "italiano" potrà liberarsi. Non sorride nemmeno l'Atalanta che, perso Gagliardini ormai destinato ad approdare all'Inter, dovrà privarsi anche di un suo pilastro come Franck Kessie.

I convocati "italiani"

Acquah (Torino, Ghana)

Badu (Udinese, Ghana)

Benatia (Juventus, Marocco)

Gakpé (Genoa, Togo)

Ghoulam (Napoli, Algeria)

Keita (Lazio, Senegal)

Koulibaly (Napoli, Senegal)

Salah (Roma, Egitto)

Kessie (Atalanta, Costa D'Avorio)

Lemina (Juventus, Gabon)

Mesbah (Crotone, Algeria)

Taider (Bologna, Algeria)

Wague (Udinese, Mali)

