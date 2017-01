La Tunisia fa festa col botto. L'Algeria di Mahrez, Slimani e Ghoulam è clamorosamente eliminata

Le partite del girone B - ULTIMA GIORNATA

ZIMBABWE-TUNISIA 2-4

Libreville - La Tunisia decide di fare le cose per bene e si qualifica all'insegna del bel gioco, dei gol e dello spettacolo. Merito di tutta la fase offensiva di Henryk Kasperczak, che alza immediatamente le braccia al cielo quando, al 9', Sliti conclude in porta dopo un assist basso dalla bandierine. Sulla traiettoria interviene con la gamba Muroiwa, che spiazza Mkuruva e costringe gli Zims a inseguire per tutto il match.

Il raddoppio, tanto per mettere le cose in chiaro, arriva già al 22': Sliti, da finalizzatore, passa a suggeritore, a favore di Msakni, che scatta velocissimo e insacca alle spalle di Mkuruva.

Il quale capitola nuovamente al 36': il terzino destro dell'Étoile du Sahel Hamdi Nagguez se ne va in proiezione offensiva e pesca deliziosamente Khenissi, che non ha problemi a realizzare il suo primo centro in questa competizione continentale. Il gol continuano a piovere a raffica e, al 42', arriva una gioia anche per gli Zims: prodezza di Knowledge Musona, che aggancia il pallone in area e, al volo, batte l'incolpevole Jridi (in porta al posto dell'infortunato Mathlaouthi) sul palo più lontano.

Ma non è ancora finita: prima del duplice fischio c'è ancora in tempo per "apprezzare" l'intervento scriteriato di Costa Nhamoinesu (difensore che gioca nello Sparta Praga) ai danni di Khenissi in area di rigore: dal dischetto, fa festa anche il fantasista del Sunderland Wahbi Khazri.

Nel secondo tempo, c'è da stroppicciarsi gli occhi sul contropiede dello Zimbabwe che col neoentrato Tendai Ndoro fissa il risultato sul 2-4.

SENEGAL-ALGERIA 2-2

Franceville - Delusione totale per l'Algeria: tanto talento e poco fosforo per farlo fruttare. Un'eliminazione clamorosa, considerando che la nazionale di Leekens si era proposta, alla vigilia di questa Coppa d'Africa, di arrivare sino all'atto finale della competizione. Sarà contento Maurizio Sarri, che riavrà il suo Ghoulam.

Certamente lo sarà Claudio Ranieri, che all'interno di un Leicester City in netta difficoltà, riacquisirà in un colpo solo le prestazioni di Mahrez e Slimani. Quest'ultimo, nella sfida col Senegal, è autore di una doppietta: entrambe le reti giungono sottoporta - al 10' e al 52' - ma vengo in entrambi i casi ripresi dalle conclusioni dalla distanza del centrocampista dell'Espanyol Papakouli Diop (al 44') e della punta del Fenerbahçe Moussa Sow, al 54'.

I primi due quarti di finale della Coppa d'Africa di Gabon, vedranno il Senegal sfidare il Camerun (e questo era già ben noto da ieri sera) e la Tunisia incrociare le spade con il Burkina Faso.

Il consiglio per l'acquisto

Hamdi NAGGUEZ (Tunisia): terzino destro box to box in grado, peraltro, di giocare sia a sinistra ma, soprattutto, da centrale. Il perché si capisce dalla sua stazza: Hamdi è infatti un lungagnone di 195 centimetri. Di piedi, peraltro, molto ben educati, come testimoniato dal filtrante per Khenissi in occasione del momentaneo 3-0 tunisino. Lo scorso 28 ottobre ha compiuto 24 anni. Costa 1 milione di euro: per averlo, bisognerà telefonare alla segreteria dell'Étoile du Sahel, formazione di Susa, acerrima rivale dell'Esperance di Tunisi. A nostro avviso, costituirebbe un'ottima scommessa per la Fiorentina.

Il meglio dai social

Ecco la classifica finale del girone B

E' sul 3-0 del tunisino Khenissi che le speranze dell'Algeria si sono completamente dissipate...

Sono bei giorni, questi per il pittoresco secondo portiere classe 1984 delle Aquile di Cartagine Rami Jridi: il lieve infortunio di Mathlaouthi gli ha permesso di difendere i pali nella gara sin qui più importante per la Tunisia. E, al tempo stesso, ha ricevuto la lieta notizia dell'arrivo del suo secondo figlio.

Esce dalla competizione continentale lo Zimbabwe. E' stato già un successo, per gli Zims, arrivare alla fase finale dopo la squalifica per Russia 2018 comminata dalla Fifa per le pendenze della locale federcalcio con l'ex commissario tecnico brasiliano Jose Claudinei Georgini. Il nuovo coach, il "locale" Callisto Pasuwa, ha tracciato un'ottima strada da percorrere per ripartire.

I tabellini

Zimbabwe (4-2-3-1): Mkuruva; Zvirekwi, Muroiwa, Nhamoinesu, Bhasera; Phiri (46' Ndoro), Katsande; Billiat, Nakamba, Musona; Mushekwi. All.: Pasuwa.

Tunisia (4-2-3-1): Jridi; Nagguez, Ben Youssef, Abdennour, Maâloul; Ben Amor, Sassi; Msekni, Khazri (63' Lahmar), Sliti; Khenissi. All.: Kasperczak.

Gol: 9' Sliti (T), 22' Msekni (T), 36' Khenissi (T), 42' Musona (Z), 45' rig. Khazri (T), 58' Ndoro (Z).

Arbitro: Denis Dembele (Costa d'Avorio).

Note - Recupero: 2+3. Ammoniti: Phiri, Ben Amor, Nhamoinesu.

SENEGAL-ALGERIA 2-2

Senegal (4-3-3): N'Diaye; Touré, Mbodji (70' Diedhiou), Ndoye, Ciss; P. A. Ndiaye (79' Gueye), Diamé, Diop; Sarr, Sow, Konaté (94' Keita Baldé). All.: Cissé.

Algeria (4-3-3): Asselah; Rabie, Mandi, Cadamuro, Ghoulam; Guédioura, Hanni (83' Ghezzal), Bentaleb; Mahrez, Slimani (80' Bounedjah), Brahimi. All.: Leekens.

Arbitro: Joshua Bondo (Botswana).

Gol: 10' e 52' Slimani (A), 44' Diop (S), 54' Sow (S).

Note - Recupero: 2+4. Ammoniti: Ghoulam, Bentaleb, Cadamuro, Diedhiou.

