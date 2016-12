Coppa del Re: Atletico Madrid e Villarreal agli ottavi di finale

Passano il turno tutte le big impegnate ad eccezione del Malaga. L'Atletico Madrid travolge il Guijuelo 4-1, dopo il 6-0 dell'andata. Di Gaitan, Correa, Juanfran e Torres le reti tutte nel primo tempo, da segnalare nella ripresa il ritorno in campo di Cerci. Passa il turno anche il Villareal che pareggia 1-1 in casa contro il Toledo, forte del 3-0 dell'andata. In gol l'ex milanista Pato per i padroni di casa. La Real Sociedad pareggia 1-1 contro il Valladolid e si qualifica per gli ottavi grazie al 3-1 dell'andata. Successo di misura del Las Palmas sull'Huesca, padroni di casa agli ottavi per via del 2-2 della gara di andata. La sorpresa della serata il successo del Cordoba per 4-3 in casa del Malaga con doppietta dell'attaccante italiano Piovaccari. Ospiti avanti dopo il 2-0 dell'andata.