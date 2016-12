Coppa del Re: Barcellona e Valencia agli ottavi di finale

Una doppietta di Rodrigo permette al Valencia di Cesare Prandelli di qualificarsi per gli ottavi di finale di Coppa del Re: 2-1 contro il Leganes. Tutto troppo facile per il Siviglia, che rifila addirittura nove gol al Formentera (9-1 il finale, tripletta per Vietto e Ben Yedder) dopo i 5 dell'andata. Avanti anche Eibar, Deportivo La Coruna e Osasuna. Pratica archiviata anche per il Barcellona, che batte 7-0 l'Hercules con le reti di Digne, Rakitic (rigore), Rafinha, Arda Turan (3) e Alcacer, dopo l'1-1 della gara d'andata.