Coppa del Re, Luis Enrique: "Contro l'Atletico ci attende una sfida sempre complicato"

Barcellona (Spagna), 31 gen. (LaPresse/Reuters) - "Mi aspetto una sfida molto complicata". Così Luis Enrique, allenatore del Barcellona, nel corso della conferenza stampa alla vigilia delle semifinali di Coppa del Re contro l'Atletico Madrid. "Ci hanno sempre causato problemi. Abbiamo molto chiaro quale è il nostro obiettivo. Vogliamo vincere la prima partita", ha aggiunto il tecnico blaugrana. Tutti si aspettano la solita battaglia tattica con il suo collega dell' Atletico Diego Simeone. "Non credo che Simeone o io cambieremo il nostro stile. Sono un rivale difficile per noi così come lo siamo noi per loro", ha dichiarato Luis Enrique. Il Barça è ancora senza i centrocampisti infortunati Andres Iniesta e Sergio Busquets, che dovrebbero saltare anche la gara di ritorno della prossima settimana. "Durante la stagione bisogna fare i conti con l'assenza di giocatori importanti. Farò le rotazioni che posso", ha detto Luis Enrique.