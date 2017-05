Barcellona, contro l'Alaves per salvare la stagione (e un record decennale)

Salvare la stagione. Barcellona-Alaves, finale di Coppa del Re in programma sabato sera alle 21:30, è per i catalani soprattutto questo.

Una partita che sulla carta, chiaramente, appare scontata; ma al di là della frase fatta di rito concludere la stagione senza titoli sarabbe una novità assoluta della storia recente dei catalani, ormai capaci di portare a casa almeno un titolo praticamente da 10 anni.

Anche nella disastrosa stagione 2013/2014 infatti il Barcellona portò via un piccolo trofeo, la Supercoppa di Spagna, con un doppio pareggio (1-1 fuori, 0-0 in casa) contro l’Atletico Madrid, piazzando di fatto in bacheca un po’ di argenteria nonostante appunto la stagione peggio gestita della recentissima storia.

Per ritrovare i Blaugrana senza successi bisognerebbe infatti tornare indietro al 2007-2008, anno dell’ultima gestione Frank Rijkaard e dove il Barcellona riuscì a rimanere totalmente a secco, con eliminazioni in semifinale di Champions e Coppa del Re e un terzo posto in campionato. Una specie di beffa perfettamente riassunta anche dalla Copa Catalunya, dove i Blaugrana furono battuti anche dal Gimnàstic de Tarragona... Così, per dare una dimensione del disastro.

Disastro che potrebbe ripetersi sabato sera se i ragazzi dell’uscente Luis Enrique non dovessero riuscire a superare il Deportivo Alaves, rendendo di fatto vana una stagione da 53 gol e 18 assist in 51 presenze complessive di Leo Messi, pichichi di questa edizione appena conclusa della Liga e dominatore indiscusso di una stagione in cui è stato più che mai il fulcro del gioco del Barcellona.

Dopo il saluto ricevuto domenica la Camp Nou Luis Enrique dovrà dunque provare a lasciare con un ultimo titolo, consapevole che il suo viaggio durato 3 anni sulla panchina del Barcellona non sarà certo giudicato da questa sua ultima partita – 8 titoli in 3 stagioni, tra cui un Triplete al primo colpo e più in generale numeri da record – ma che lasciare con l’ennesimo pezzo di argenteria avrebbe tutt’altro sapore e darebbe seguito ai numeri da record del Barcellona.

Si interromperà qui la striscia Blaugrana o continuerà ad avere seguito? Per scoprilo appuntamento su NOVE sabato sera alle ore 21:15 per la diretta televisiva, o in streaming esclusivo e gratuito sul sito e l’App di Eurosport.