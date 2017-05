Barcellona, Piqué: "Arbitri hanno influito sulla Liga, ora regaliamo l'ultimo titolo a L. Enrique"

Pronto per l’ultima partita sulla panchina del Barcellona, Luis Enrique ha parlato alla vigilia della finale di Coppa del Re, in programma domani sera alle 21.30, in diretta e in esclusiva (in chiaro) su NOVE. Sarà l’ultima occasione per ottenere un successo in blaugrana per l’ex tecnico della Roma, dopo i 2 campionati, la Champions League, le 2 coppe di Spagna, la supercoppa di Spagna, la supercoppa europea e il mondiale per club vinti alla guida del club catalano, dove è tornato da allenatore nel 2014 dopo esserne stato giocatore per ben 8 stagioni.

Luis EnriqueGetty Images

“Non ho dubbi che sarà una grande partita, speciale, con la possibilità di chiudere il mio ciclo con un titolo. Siamo molto concentrati perché loro sono stati la rivelazione di questa stagione”, ha detto Enrique. “E’ stata dura arrivare a questa finale e dobbiamo approfittare dell’occasione per vincere”, ha proseguito il tecnico blaugrana, giunto all’ultima conferenza stampa catalana. “In questa settimana ci siamo concentrati tutti sull’Alaves, non ho pensato al resto. So di aver fatto il mio lavoro al 100 per 100 fino alla fine, vedremo se domani arriverà l’ultimo premio”.

" Non so cosa farò, voglio godermi il tempo libero "

Luis Enrique ha poi parlato del suo futuro, che è tutt’altro che chiaro: “Non so dove andrà la mia carriera. La verità è che io, che sono un ragazzo che ha sempre progettato in eccesso, non ho nulla in programma. Ho intenzione di godermi il tempo libero. Ho progetto professionali personali, ma niente di completo”.

Insieme a lui, in conferenza stampa, c’era anche Gerard Piqué, che le cose più interessanti le ha dette sugli arbitri. “Credo che abbiano influito nella Liga, però non farò una lista. Il Real Madrid ha vinto e dobbiamo voltare pagina. Questa esperienza però dovrebbe servire per istituire la VAR. Lamentarsi non serve né aiuta. Ci sono partite in cui avremmo potuto fare di più. A volte tenere il passo dell’avversario non è sufficiente. E’ una lezione per il futuro, dobbiamo essere migliori”, ha detto il capitano blaugrana, che vuole regalare al suo allenatore un ultimo successo: “Si merita un bel finale, perché è un gran allenatore, uno dei migliori della storia e merita di andarsene con un titolo. Vorremmo onorarlo”, ha aggiunto Piqué.