L'Alaves vola in finale del Coppa del Re. Nella seconda semifinale di ritorno in Spagna, dopo lo 0-0 dell'andata, i padroni di casa battono il Celta Vigo di Rossi 1-0 grazie al gol di Mendez al 82'. In finale troveranno il Barcellona, che ha eliminato a fatica l'Atletico.