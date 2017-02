Che spettacolo al Calderón ma il primo round è del Barcellona: 2-1 all'Atlético Madrid

Resta ancora un po' di suspense in questa sfida, anche se il Barcellona parte di certo avvantaggiato grazie al 2-1 del Calderón. A segno, ancora una volta, Luis Suárez e Messi che fanno a gara a chi realizza il gol più bello della serata. Sembrava una partita senza storia: solo catalani in campo nel primo tempo, con l'Atlético Madrid lontanissimo dall'essere quella squadra che faceva paura a tutta Europa. È bastato, però, l'ingresso di Fernando Torres per riaccendere la miccia e ritrovare una buona squadra in campo: forse il Barcellona non se lo aspettava e si è ritrovato un Atlético aggressivo e pronto a rimontare. La 'remontada' si è fermata però sul più bello, Griezmann ha segnato la rete dell'1-2 ma nel finale di gara sono state tante le chance fallite. Tutto rinviato al Camp Nou, per l'Atlético si profila una sfida quasi impossibile soprattutto se giocherà con lo stesso approccio del primo tempo di questa sera...

Cronaca

L'Atlético Madrid prova a partire aggressivo, ma risponde alla grande Luis Suárez che da solo si beve l'intera difesa dei colchoneros prima di superare Moyà in uscita (dopo soli 7 minuti). I padroni di casa subiscono il colpo e non riescono a rispondere, dall'altra parte il Barça sfiora invece il raddoppio con Neymar e Suárez. Il 2-0 non tarda ad arrivare, ci pensa il solito Messi che con un fantastico sinistro dalla distanza piega le resistenze di Moyà. I tre davanti sono imprendibili per difesa e centrocampo dell'Atlético, solo al 42' c'è un segnale da parte della squadra di Simeone ma il destro di Koke finisce di poco alto.

SuarezEurosport

Ad inizio ripresa entra Torres e l'Atlético Madrid parte con tutto un altro piglio, è proprio l'ex Milan a lanciare in area Gabi (col tacco) ma il capitano dei colchoneros si fa anticipare all'ultimo da Alba. Griezmann riapre poi il match con un bel gol di testa sugli sviluppi di un calcio di punizione, con il francese che sovrasta Mascherano dopo la sponda di Godín. Poco dopo, l'Atlético avrebbe anche la chance di pareggiare ma questa volta Griezmann si fa stoppare da Cillessen. Col passare del tempo i padroni di casa tirano un po' il fato e il Barça sfiora così il 3-1: Moyà è fantastico a dire di no alla punizione di Messi, poi è Neymar a mangiarsi un'occasione calciando a lato da buona posizione. Nel finale i colchoneros recuperano le forze e fanno partire il forcing finale ma Torres, Griezmann e Gameiro non trovano forza e precisione per realizzare il 2-2 che sarebbe stato quanto meno meritato.

La statistica

12 - Messi dimostra di saperci fare anche lontano da casa. 12esimo gol in carriera al Vicente Calderón, stesso numero di gol anche al Santiago Bernabéu (casa del Real Madrid).

Il Tweet

Poche parole: Luis Suárez è il miglior n° 9 della Terra e Messi il miglior giocatore del pianeta. Siete d'accordo con Luis?

Il migliore

Luis SUÁREZ - Tra le magie di Messi e le fiammate di Neymar, come non lodare quella giocata iniziale di Suárez. L'Atlético Madrid aveva cercato subito di far sentire la sua aggressività nella trequarti campo, il Pistolero ha però zittito tutto dopo 7 minuti, gol decisivo.

Il peggiore

Šime VRSALJKO - Nel primo tempo ci capisce davvero poco sulla fascia. Sempre impreciso e in ritardo...

Tabellino

Atlético Madrid-Barcellona 1-2

Atlético Madrid (4-4-2): Moyà; Vrsaljko (46' F.Torres), Savić, Godín, Filipe Luis; Juanfran, Gabi, Saúl Ñíguez (59' Gaitán), Koke; Griezmann, Ferreira Carrasco (70' Gameiro). All. Diego Simeone

Barcellona (4-3-3): Cillessen; Sergi Roberto, Piqué, Umtiti, Alba; Rakitić (58' D.Suárez), Mascherano, André Gomes (72' Rafinha Alcántara); Messi, L.Suárez, Neymar. All. Luis Enrique

Marcatori: 7' L.Suárez (B), 33' Messi (B); 59' Griezmann (A)

Arbitro: Ricardo de Burgos Bengoetxea

Ammoniti: 31' Saúl Ñíguez, 39' Savić, 64' Neymar, 75' Griezmann, 85' Gabi, 90' Messi, 90+1 Mascherano, 90+1 Juanfran