Coppa del Re: l'Atletico Madrid batte il Las Palmas, figuraccia Valencia

Quattro le partite giocate stasera valide per l'andata degli ottavi di finale di Coppa del Re. L'Atletico Madrid ha superato 2-0 il Las Palmas in trasferta: in gol i big Koke e Griezmann.

Disastroso inizio, invece, per Voro sulla panchina del Valencia dopo l'addio di Cesare Prandelli. Al Mestalla finice 4-1 per il Celta Vigo di Berizzo: in gol Aspas, Bongonda, Wass e Guidetti. Inutile per i padroni di casa la rete di Parejo al 58'.

Nelle altre due gare l'Eibar passa 3-0 a Pamplona con l'Osasuna (in gol anche Bebe), mentre al Riazor pareggiano 2-2 Deportivo e Alaves.