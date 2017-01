Crollo del Real Madrid e 2a sconfitta di fila: il Celta passa 2-1 al Bernabeu

Crollo a sorpresa del Real Madrid in Coppa del Re. La squadra di Zidane, prossima avversaria del Napoli in Champions League, è stata sconfitta 2-1 dal Celta Vigo al Bernabeu nel match valido per l'andata dei quarti di finale.

Succede tutto nel secondo tempo. I galiziani passano in vantaggio al 64' con Aspas. Il pareggio provvisorio dei Blancos è firmato Marcelo (69'), ma è il Celta a trovare il gol-vittoria con Jonny un minuto dopo. Il ritorno è in programma a Vigo il 24 gennaio. Per il Real Madrid si tratta della seconda sconfitta di fila dopo il ko in campionato rimediato contro il Siviglia. Prima di questi due stop, la squadra di Zidane aveva infilato un'incredibile striscia di 40 risultati utili consecutivi.

