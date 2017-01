È Barcellona show anche in Copa: doppietta del "piccolo Suarez", 5-2 alla Real e semifinale

Sarà il sorteggio di domani a definire le semifinali di Copa del Rey tra Atletico Madrid, Alaves, Celta Vigo (la squadra di Berrizo ha eliminato ieri sera il real Madrid) e il Barcellona, che al Camp Nou dilaga contro la Real Sociedad svelando la stella di Denis Suarez Fernandez, centrocampista classe 1994 di scuola Celticos, passato dal Manchester City e in arrivo dal Villarreal.

La cronaca del match

Luis Enrique fa turnover ma il Barcellona è in pieno controllo della partita fin dal primo minuto, malgrado la Real Sociedad debba rimontare la sconfitta dell’andata (0-1). Tra i falli sistematici dei baschi, specie sulla MSN, il Barça trova il vantaggio con una deliziosa azione in verticale, anche se iniziata da un placcaggio di Umtiti su Illaramendi: Neymar per Messi e Messi per Luis Suarez, che di tocco serve la prima intenzione vincente di Denis Suarez sulla verticale di destra. Il match è nervoso e nel primo tempo la Real va al tiro con il solo Willian José, in acrobazia da centro area su un errore in controllo di Sergi Roberto.

Los jugadores del FC Barcelona, celebrando uno de los tantos ante la Real Sociedad en el Camp Nou (Copa del Rey).AFP

I fallacci sui portatori blaugrana non si contano a inizio ripresa e il primo a reagire, manco a dirlo, è Luis Suarez che rifila una gomitata a Oiarzabal scatenando la caccia all’uomo. Poco avanti, la Real Sociedad sfiora il pari quando Jordi Alba è provvidenziale in scivolata su Vela e Cillessen chiude lo specchio a Willian, ma sulla ripartenza Neymar va fino in porta e Yuri lo deve atterrare al limite dell’area piccola. Messi raddoppia su rigore, la Real accorcia le distanze con Juanmi, che appena entrato salta Cillessen in pallonetto. Passano cento secondi, Messi resiste alla carica di Illaramendi e serve Luis Suarez che semina Martinez, controlla e batte Rulli destro rasoterra.

Der FC Barcelona feiert ein Tor (AFP)Imago

Nell’ultimo quarto d’ora, salta ogni schema ed è goleada: Elustondo crossa da destra per José Willian, che inchioda Umtiti a centro area con il più classico degli stacchi di testa. A dieci dalla fine, Aleix Vidal crossa teso da destra, Luis Suarez sfiora in area piccola, Arda segna in scivolata sul secondo palo. Non è finita: Messi tocca per Denis che salta Rulli in uscita ed è doppietta per il “piccolo Suarez”. I cannibali sfiorano il sesto gol con Aleix Vidal murato in uscita dal portiere, mentre Juanmi si conferma in mezzora d’impiego il migliore dei suoi con un esterno destro di poco a lato dal limite. Nel recupero, ci sarebbe un rigore per una netta strattonata di Canales su Messi, però meglio non infierire.

La statistica chiave

7. Il Barcellona centra la semifinale di Coppa del Re per il settimo anno consecutivo, eguagliando il suo record datato 1924/30.

Il tweet della partita

Il migliore

Denis Suarez. Lì davanti c'è l'imbarazzo della scelta visto che Luis Suarez e Messi fanno gol e assist... Per il "piccolo Suarez" al terzo gol in due partite. Menzione per Juanmi, il "nuovo Griezmann”, che entra segna e scuote la Real.

Il peggiore

Sergi Roberto. Senza sparare sulla croce basca, Sergi Roberto commette l'unico strafalcione difensivo del primo tempo, resta negli spogliatoi e il Barça cambia marcia con Aleix Vidal.

Il tabellino di Barcellona-Real Sociedad 5-2

Barcellona (4-3-3) Cillessen; Sergi Roberto (45’ Aleix Vidal), Piqué, Umtiti, Jordi Alba; Mascherano (66’ Rakitic), Denis Suarez, Gomes; Messi, Luis Suarez, Neymar (75’ Arda Turan). Allenatore: Luis Enrique

Real Sociedad (4-3-3) Rulli; Elustondo (75’ Odriozola), Navas, Martinez, Yuri; Illaramendi, Prieto (57’ Canales), Zurutuza; Vela (Juanmi 56’), Willian José, Oiarzabal. Allenatore: Eusebio

Arbitro: Juan Martinez

Gol: Denis Suarez 17’, Messi 55’, Luis Suarez 64’, Arda Turan 80’, Denis Suarez 82’; Juami 62’; Willian José 73’

Ammoniti: Neymar, Jordi Alba, Luis Suarez; Vela, Yuri