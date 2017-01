Il Real Madrid fallisce la rimonta: 2-2 a Vigo, Celta in semifinale di Copa del Rey

Per la prima volta nella sua storia, il Celta Vigo centra due semifinali consecutive in Coppa del Re: l'anno scorso fu eliminato dall'Atletico Madrid, ora scoprirà al sorteggio di venerdì la sua prossima rivale tra Alaves, Colchoneros e la vincente di Barcellona-Real Sociedad. Era da 76 anni che i Celticos non eliminavano il Real Madrid.

La cronaca del match

Malgrado la sconfitta del Real al Bernabeu, il match del Balaídos resta bloccato per venti minuti fino alla clamorosa occasione per Cristiano Ronaldo: cross di Isco, stacco si testa, deviazione di Ruben sulla traversa e rimpallo sul sinistro del portoghese che centra il palo a porta vuota. Il Celta s’affaccia in avanti a dopo la mezzora, sfiora il gol con Aspas su un erroraccio di Danilo, Guidetti parato da Casilla e Radoja in area piccola sull’uscita del portiere, infine passa su un altro tiro di Guidetti parato da Casilla e rimpallato su Danilo in corsa di recupero.

Il Real si riversa in avanti a inizio ripresa, ma non trova varchi fino all’ultima mezzora se non su un calcio di punizione di Kroos deviato da Ruben. Al 63’, Cristiano Ronaldo si prende in progressione una punizione e la calcia di potenza dai 28 metri nella porta di Ruben. Il Real ha bisogno di un altro gol per portare il Celta ai supplementari e lo sfiorano prima Ramos di testa, poi Ronaldo ancora su punizione da distanza proibitiva. Il merito della squadra di Berizzo è quello di giocare a viso aperto nonostante il sacco del Bernabeu, e il Celta raccoglie i frutti a cinque dalla fine quando Wass raccoglie al limite un rimpallo fra Arpas e Ramos e piazza un destro di prima intenzione alle spalle di Casilla. È fatta o quasi, perché al novantesimo Lucas Vazquez raccoglie di testa un corner prolungato in vetta da Ramos e il Vigo è di nuovo ripreso, però non c'è più tempo per un finale thrilling.

La statistica chiave

50. Quello di stasera a Vigo è il cinquantesimo gol di Cristiano Ronaldo su calcio di punizione: 14 col Manchester United, 5 col Portogallo e 31 col Real Madrid.

Il tabellino di Celta Vigo - Real Madrid 2-2

Celta Vigo (4-3-3) Rubén; Hugo Mallo, Roncaglia, Cabral, Castro; Radoja, Diaz, Wass (89' Gomez); Aspas (90' Fontas), Guidetti (84’ Jozebed), Bongonda. Allenatore: Eduardo Berizzo

Real Madrid (4-4-2) Real Madrid (4-4-2) Casilla; Danilo, Nacho, Casemiro (89' Mariano), Ramos; Isco (80' Morata), Kovacic, Kroos, Asensio (76’ Vazquez); Benzema, Cristiano Ronaldo. Allenatore: Zinedine Zidane

Arbitro: José Maria Sanchez Martinez

Gol: Danilo aut. 44’, Wass 85’; Cristiano Ronaldo 63’, Lucas Vazquez 90’

Ammoniti: Hugo Mallo, Wass, Castro; Danilo