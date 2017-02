L'Atlético ci prova ma è solo 1-1 al Camp Nou! Barcellona in finale per la 4a volta consecutiva

Non ci sono gli stessi ritmi e le stesse giocate dell'andata, ma per intensità anche la gara del Camp Nou sarà da ricordare. Meglio i colchoneros nel primo tempo ma i catalani sono bravi e cinici con la solita coppia Messi-Luis Suárez. Nella ripresa l'Atlético perde subito due giocatori per infortunio ma non smette di crederci, al contrario del Barcellona che resta in 10 per l'espulsione di un Sergi Roberto totalmente avulso dalla gara. La squadra di Simeone ci prova: Gameiro sbaglia un rigore, ma trova la forza di firmare il pareggio a 7 minuti dalla fine. Nel forcing finale non ci sono però le giuste energie per sfiorare l'impresa e portare il match ai supplementari, con il Barcellona che conserva l'1-1 utile per qualificarsi alla quarta finale consecutiva di Copa del Rey, la 39esima della propria storia (raggiunto il Real Madrid). In finale ci sarà la vincente di Deportivo Alavés-Celta Vigo, ma sarà assente Luis Suárez espulso al 90'. Meno male che anche Paco Alcácer ha cominciato a segnare...

Cronaca

L'Atlético Madrid parte fortissimo e i colchoneros ci provano già dopo 45 secondi, ma Umtiti blocca Torres mentre André Gomes anticipa Griezmann pronto alla ribattuta. Luis Suárez prova a suonare la carica per il Barcellona, ma gli ospiti ci riprovano con Ferreira Carrasco (para Cillessen), Savić (fuorigioco) e Koke (ancora Cillessen). L'Atlético non segna ma gioca bene, ma allo scoccare della mezz'ora comincia a salire il Barcellona e al 43' arriva il vantaggio dei catalani con il tap-in vincente di Luis Suárez che sfrutta la corta deviazione di Moyà sulla conclusione di Messi.

In avvio di ripresa l'Atlético Madrid perde subito due pedine, infortuni di Gaitán e Godín che lasciano il posto a Correa e Lucas Hernández (fischiatissimo da tutto il Camp Nou per i fatti che lo hanno visto coinvolto con la giustizia spagnola). Il match però si riapre con l'espulsione di Sergi Roberto e Griezmann firma subito il gol del pari, anche se viene ingiustamente annullato per fuorigioco. Anche l'Atlético resta però in 10 per l'espulsione di Ferreira Carrasco e Luis Enrique prova così a chiudere la gara inserendo Busquets e Iniesta a centrocampo. C'è ancora da giocare, Messi sfiora il 2-0 su punizione (traversa piena) mentre Gameiro sbaglia un rigore, concesso per contatto dubbio tra Piqué e lo stesso Gameiro. I sogni di gloria dei colchoneros non sono ancora spenti perché all'83' Gameiro firma il pareggio a porta vuota e al 90' viene addirittura espulso Luis Suárez. Succede di tutto, ma nel recupero l'Atlético non riesce a sfondare: finisce 1-1 con il Barcellona che si qualifica per la quarta finale consecutiva di Coppa del Re.

La statistica

3 - Il Barcellona, in caso di vittoria in finale, si aggiudicherebbe la terza Copa del Rey consecutiva. L'ultima squadra a raggiungere tale impresa fu proprio quella catalana, nelle edizioni 1951, 1952 e 1952-1953.

Il Tweet

Continua il tour europeo del Ct argentino Edgardo Bauza, oggi al Camp Nou per visionare i vari Messi, Mascherano, Gaitán e Correa...

Il migliore

Lionel MESSI - Come al solito ci pensa lui. Il Barcellona non gioca una grande partita nel primo tempo, ma basta una sua fiammata per aprire la difesa dell'Atlético Madrid e servire a Luis Suárez la chance di realizzare il gol della sicurezza. Nella ripresa, ancora problemi per i catalani e lui sfiora un super gol su punizione.

Il peggiore

Sergi ROBERTO - Non è un terzino, ormai lo abbiamo capito. Bisogna anche difendere se ricopri quella posizione e il classe '92 ha offerto un pessimo spettacolo nel primo tempo, non riuscendo a coprire su Filipe Luís, Ferreira Carrasco e Gaitán. Nella ripresa completa la sua opera, con il rosso che lascia i suoi in dieci.

Tabellino

Barcellona-Atlético Madrid 1-1

Barcellona (4-3-3): Cillessen; Sergi Roberto, Piqué, Umtiti, Alba; André Gomes, Rakitić (72' Iniesta), D.Suárez (62' Mascherano); Messi, L.Suárez, Arda Turan (70' Busquets). All. Luis Enrique

Atlético Madrid (4-4-2): Moyà; Juanfran, Savić, Godín (49' Lucas Hernández), Filipe Luís; Ferreira Carrasco, Koke, Saúl Ñíguez, Gaitán (48' Á.Correa); Griezmann, F.Torres (61' Gameiro). All. Diego Simeone

Marcatori: 43' L.Suárez (B); 83' Gameiro (A)

Arbitro: Jesús Gil Manzano

Ammoniti: 19' Sergi Roberto, 36' Ferreira Carrasco, 66' Rakitić, 76' Cillessen, 77' Savić, 87' L.Suárez, 90+5 Filipe Luís, 90+6 Busquets

Espulsi: 57' Sergi Roberto (B), 69' Ferreira Carrasco (A), 90' L.Suárez (B)