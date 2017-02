Le pagelle di Atlético Madrid-Barcellona 1-2

>Atlético Madrid<

Miguel Ángel MOYÀ 6,5 - Non può far nulla sui gol del Barcellona, nella ripresa è però decisivo su quella punizione di Messi. Se l'Atlético Madrid ha ancora chance di qualificazione, parte del merito è suo...

Šime VRSALJKO 4 - Nel primo tempo ci capisce davvero poco sulla fascia. Sempre impreciso e in ritardo... (dal 46' Fernando TORRES 7 - Entra e cambia il volto della partita, al primo pallone toccato libera Gabi, solo davanti a Cillessen, con un colpo di tacco. È pura poesia, nelle mischie lui c'è sempre, gli è mancato solo il gol).

Video - Fernando Torres e l'Atletico Madrid: storia di un amore infinito 01:05

Stefan SAVIĆ 5 - Pronti via e Suárez gli nasconde il pallone. Partenza shock per l'ex Fiorentina che cerca come può di riscattarsi. Sul gioco a terra fatica, contro i mostri del Barcellona.

Diego GODÍN 6 - Un pelino superiore rispetto al suo compagno Savić, ma anche lui fatica tanto in difesa, anche se dalle sue parti Messi non riesce a sfondare in penetrazione. Bravo in avanti, è proprio lui a fornire l'assist a Griezmann che riapre la partita.

Filipe LUÍS 6 - Partita dai due volti per il brasiliano: nel primo tempo resta fermo temendo Messi, nella ripresa si libera della sue paure e attacca con costanza.

Torres JUANFRAN 5,5 - Partita da incubo nella prima frazione di gioco, non attacca e si perde Neymar, non fornendo il giusto aiuto a Vrsaljko. Nella ripresa si riscatta e lo si vede più spesso sulla fascia, ma non basta per riabilitare il suo nome.

Fernández GABI 5,5 - Nel primo tempo non vede palla, nella ripresa sembra un altro giocatore. Pesa, però, un gol sbagliato ad inizio secondo tempo.

Ñíguez SAÚL 4,5 - Anche lui è un pesce fuor d'acqua contro il Barcellona del primo tempo. Fatica a trovare la sua posizione ideale e anche nella ripresa non cresce, nonostante si veda un miglior Atlético Madrid. (dal 59' Nicolás GAITÁN 5,5 - Nella ripresa Simeone lancia dentro tutte le sue frecce, l'argentino - però - è quello che ferisce di meno).

Jorge KOKE 6 - Combatte e lotta come può nei primi 45 minuti, ma di gioco se ne vede poco e anche lui si lascia andare a qualche calcio. Dopo l'intervallo si riprende ed incomincia ad impostare come lui sa fare.

Antoine GRIEZMANN 6 - Grandissimo gol che riaccende il match, poi ci prova da ogni posizione senza riuscire a battere nuovamente Cillessen. Dà il suo contributo anche in difesa, o meglio ci prova visto che regala due punizioni pericolosissime al Barcellona.

Yannick FERREIRA CARRASCO 5 - Partita così così. Da esterno sinistro era devastante, come seconda punta un po' meno. Pronti via e viene beffato da Piqué, per il resto non lo si vede spesso in azione. (dal 70' Kévin GAMEIRO 6 - Altro attaccante, altra pressione al Barcellona. I movimenti sono quelli giusti ma la mira è da dimenticare).

All. Diego SIMEONE 5,5 - Orribile approccio alla gara, anche lui resta sorpreso di come i suoi non ci provino neanche. Nella ripresa è tutta un'altra cosa, è bravissimo a far ripartire l'Atlético con nuova fiducia. Resta però quell'errore iniziale, una formazione completamente sbagliata.

Video - La storia dell'Atletico Madrid: tutto cominciò nel 1903 00:53

>Barcellona<

Jasper CILLESSEN 5 - Che pericolo il portiere olandese. Non ha colpe sul gol di Griezmann, ma rischia di fare la frittata in diverse occasioni, sia nelle prese (non proprio rassicuranti) sia quando deve far ripartire l'azione (ben due i possessi regalati agli avversari).

Sergi ROBERTO 5 - Sulla fascia destra il Barcellona potrebbe essere devastante, ma Sergi Roberto non attacca mai.

Gerard PIQUÉ 5,5 - Tutto troppo semplice nel primo tempo: Griezmann non entra mai in area, Ferreira Carrasco viene bloccato con destrezza. Nella ripresa è però tutta un'altra cosa: Piqué deve sudare sette camicie per stare dietro a Fernando Torres e agli altri attaccanti dell'Atlético Madrid.

Atletico Madrid's Belgian midfielder Yannick Ferreira Carrasco (L) vies with Barcelona's defender Gerard Pique during the Spanish Copa del Rey (King's Cup) semi final first leg football match Club Atletico de Madrid vs FC Barcelona at the Vicente CalderonAFP

Samuel UMTITI 6 - Anche lui ha fatto un po' di fatica con tutti gli attaccanti dell'Atlético Madrid nella propria area di rigore, è stato bravo a mantenere la calma.

Jordi ALBA 6 - L'ex Valencia gioca col freno a mano tirato, e non per l'avanzamento di Juanfran. Decisivo su Gabi ad inizio ripresa, per il resto si nasconde quasi a non voler strafare.

Ivan RAKITIĆ 6 - Nel primo tempo gioco a buoni ritmi, suo lo scarico intelligente per Messi nell'azione del secondo gol. Nella ripresa non parte benissimo, come il resto della squadra ma perché sostituire proprio lui? (dal 58' Denis SUÁREZ 5 - Non un gran impatto alla gara, anzi, non riesce ad essere incisivo né in copertura né in fase di costruzione di gioco).

Javier MASCHERANO 5,5 - Le partite durano 90 minuti o più: se dovessimo dare un voto solo per il primo tempo si meriterebbe un bel 10 per come ha giocato con caparbietà e sicurezza. Caratteristiche perse però nella ripresa, dove l'argentino arranca sulla pressione della linea mediana dell'Atlético Madrid.

André GOMES 5 - Gara discreta nel primo tempo, dove tutto è semplicissimo visto l'andamento della squadra. Nella ripresa patisce, e molto, l'avanzare del centrocampo dell'Atlético Madrid. (dal 72' Alcántara RAFINHA 6 - Il brasiliano non cambierà le sorti del match ma ha il merito di mettere un po' a freno l'ascesa dell'Atlético Madrid con qualche fallo, qualche intercettazione a bloccare il gioco degli avversari).

Lionel MESSI 7 - Gran primo tempo, oltre al gol - fantastico - che lascia a bocca aperta Moyà. Nella ripresa fa un po' più di fatica, Filipe Luis copre meglio la posizione e la difesa avversaria non gli lascia più lo stesso spazio. Lui, comunque, prova a fare qualcosa di importante: Moyà è superlativo sulla sua punizione e Neymar si mangia un gol dopo un suo passaggio smarcante.

Lionel Messi et Luis SuarezAFP

Luis SUÁREZ 7 - Tra le magie di Messi e le fiammate di Neymar, come non lodare quella giocata iniziale di Suárez. L'Atlético Madrid aveva cercato subito di far sentire la sua aggressività nella trequarti campo, il Pistolero ha però zittito tutto dopo 7 minuti, gol decisivo.

Júnior NEYMAR 5 - Il gol è diventato quasi un peso per il brasiliano. Neymar agisce incontrastato sulla fascia sinistra, ma quando si arriva al dunque sbaglia tanto e troppo. Già nel primo tempo non era stato concreto davanti a Moyà, nella ripresa si mangia poi il gol del potenziale 3-1.

All. Luis ENRIQUE 5 - Complimenti per il primo tempo, il Barcellona tatticamente si mangia l'Atlético Madrid e si porta a casa un 2-0 più che meritato. Perché, gli stessi catalani, non entrano poi in campo nella ripresa? Domanda impegnativa, discutibili anche i cambi: perché togliere Rakitić in quel momento e perché non inserire Arda Turan in risposta al dinamismo dell'Atlético?