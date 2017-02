Le pagelle di Barcellona-Atlético Madrid 1-1

>Barcellona<

Jasper CILLESSEN 6 - Nel primo tempo porta a casa qualche intervento importante, a dire di no ai sogni di rimonta dell'Atlético Madrid. Deve sistemare, però, il gioco con i piedi, inguardabile da quel punto di vista...

Sergi ROBERTO 4 - Non è un terzino, ormai lo abbiamo capito. Bisogna anche difendere se ricopri quella posizione e il classe '92 ha offerto un pessimo spettacolo nel primo tempo, non riuscendo a coprire su Filipe Luís, Ferreira Carrasco e Gaitán. Nella ripresa completa la sua opera, con il rosso che lascia i suoi in dieci.

Gerard PIQUÉ 6,5 - Suo il fallo da rigore su Gameiro nel secondo tempo, ma nel complesso è bravissimo a chiudere bene gli spazi e non si fa mai superare da Torres.

Samuel UMTITI 6 - Comincia male, sulla falsa riga della gara contro l'Athletic del week end. Col passare del tempo prende le misure all'attacco dell'Atlético Madrid ed è decisivo nel finale quando sbarra la strada a Filipe Luís.

Jordi ALBA 6 - Buona gara sul versante difensivo, Juanfran non trova mai lo spazio per andare sul fondo e crossare. Peccato che non lo si veda più attaccare come una volta...

André GOMES 5,5 - Parte bene, qualche contrasto vincente e ha subito la giocata pronta. Nella ripresa è però avulso dal gioco e non riesce a coprire in mezzo al campo.

Ivan RAKITIĆ 6,5 - Partita di sostanza in mezzo al campo. Riesce a far ripartire l'azione con una certa velocità, poi si sposta sulla destra una volta viste le difficoltà di Denis Suárez. (dal 72' Andrés INIESTA 6 - Pochi palloni giocati, ma è una gioia rivederlo in campo).

Denis SUÁREZ 5 - Vaga in mezzo al campo senza meta, fatica ancora a trovare la sua dimensione nel centrocampo del Barcellona. (dal 62' Javier MASCHERANO 6 - Entra per fare il terzino destro dopo l'espulsione di Sergi Roberto. Non è impeccabile, ma fa sicuramente meglio del classe '92).

Lionel MESSI 7 - Come al solito ci pensa lui. Il Barcellona non gioca una grande partita nel primo tempo, ma basta una sua fiammata per aprire la difesa dell'Atlético Madrid e servire a Luis Suárez la chance di realizzare il gol della sicurezza. Nella ripresa, ancora problemi per i catalani e lui sfiora un super gol su punizione.

Luis Suárez (FC Barcelona vs. Atlético Madrid)AFP

Luis SUÁREZ 6 - Segna un gol di rapina come pochi sanno fare davanti alla porta, anche nella ripresa ha lo spunto giusto ma viene pescato in offside. Troppa però la foga nel finale, con interventi che gli costano il rosso e l'impossibilità di giocare la finale.

Arda TURAN 6 - Nel primo tempo è molto attivo sulla sinistra, nel tentativo di scambiare con i compagni di reparto. In avvio di ripresa c'è poco gioco e lui non fa nulla per ravviare il match. (dal 70' Sergio BUSQUETS 6 - Torna a fare legna a centrocampo, anche se nel finale di gara fatica a muoversi tra le maglie dei centrocampisti dell'Atlético Madrid).

All. Luis ENRIQUE 5 - Approccio alla gara totalmente da rivedere. Deve ringraziare Messi, Suárez e la mira dei giocatori dell'Atlético per il passaggio del turno...

>Atlético Madrid<

Miguel Ángel MOYÀ 5 - Su di lui pesa il gol di Luis Suárez. Ok la conclusione di Messi, ma il portiere dell'Atlético rimette in gioco il pallone, proprio sui piedi dell'uruguaiano. Grave errore.

Torres JUANFRAN 5 - Non raggiunge mai il fondo per crossare, un fantasma.

Stefan SAVIĆ 5,5 - Cerca di coprire come può, ma Suárez resta un suo incubo, proprio come all'andata.

Diego GODÍN 6 - Cerca di guidare la difesa fino al suo infortunio. Ci prova anche in avanti ma non riesce ad essere efficace, sui calci piazzati, nell'area avversaria. (dal 49' Lucas HERNÁNDEZ 6 - Gioca con una discreta calma e tranquillità, anche se viene chiamato a freddo, anche se è in attesa di giudizio con l'accusa che chiede 7 mesi di carcere per lui. Partita non semplice, sotto ogni punto di vista).

Filipe LUÍS 6,5 - Molto più attivo rispetto a quanto visto all'andata. Raggiunge puntualmente il fondo del campo, sfruttando l' 'assenza', per così dire, di Sergi Roberto. Ci prova anche con qualche conclusione, ma la mira non lo assiste.

Yannick FERREIRA CARRASCO 4 - Anche lui si fa prendere da troppa foga e coglie il secondo giallo che costa caro all'Atlético. Proprio nel momento in cui i colchoneros stavano per imbastire la rimonta... Il belga gioca malissimo, non riesce a trovare mai l'intesa con i compagni di reparto, gioca da solo e ha una pessima mira.

Jorge KOKE 6 - In mezzo al campo si sente a suo agio. Cerca di imbastire diverse azioni in profondità, l'attacco, però, non risponde sempre presente.

Ñíguez SAÚL 6 - Anche lui fa un passo in avanti rispetto alla gara d'andata. Soffre molto di meno il centrocampo del Barcellona e riesce a dare una mano alla difesa.

Nicolás GAITÁN 5,5 - Cerca di lavorare a stretto contatto con Filipe Luís, ma non è preciso con le sue verticalizzazioni. Poco incisivo. (dal 48' Ángel CORREA 5 - Dalle parti di Alba non si passa, mai pericoloso nel secondo tempo).

Antoine GRIEZMANN 6 - Ci mette l'impegno, come al solito. L'intesa con Torres, però, non c'è e non riesce a sfondare centralmente con Piqué e Umtiti che fanno buona guardia. Sale però nel finale, suo l'assist per il pareggio di Gameiro.

Fernando TORRES 5 - Non riesce ad essere incisivo come nella gara di una settimana fa dove aveva messo a ferro e fuoco la metà campo avversaria. Troppo prevedibile, viene puntualmente fermato da Piqué. (dal 61' Kévin GAMEIRO 6 - Ha l'occasione per pareggiare, ma la spreca dal dischetto. Lui non demorde e trova comunque le forze e lo spazio per il gol dell'1-1 che rivitalizza il match).

All. Diego SIMEONE 6,5 - La sua squadra non passerà il turno, ma almeno ci ha provato. Era quasi impensabile sperare di battere questo Barcellona con due gol di scarto, ma il suo Atlético ha provato quantomeno a portarlo ai supplementari. Buono l'approccio alla gara, e l'approccio al secondo tempo quando i colchoneros - già sotto di un gol - perdono per infortunio Godín e Gaitán.