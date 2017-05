Messi e Iniesta, una notte da leoni: a caccia del titolo numero 30 con il Barcellona

Evitare una stagione senza titoli, la prima dal 2007/08. Ma non solo. Il Barcellona questa sera scenderà in campo nella finale di Coppa del Re contro l’Alavés anche per regalare un ultimo sorriso all’ombroso Luis Enrique. E garantire una volta di più un posto ad Andrés Iniesta e Lionel Messi nella storia. I due leader della rosa blaugrana vanno infatti a caccia del trofeo numero 30 nella loro carriera in Catalogna.

Il modo migliore per continuare la scalata ai vertici della top ten dei più vincenti di sempre. Iniesta, allo stato attuale, ha vinto 32 titoli in carriera tra Barcellona e nazionale spagnola. Messi è dietro di uno trofeo. Esattamente alla pari con Zlatan Ibrahimovic, che però nella bacheca personale calcola anche i due scudetti revocati ai tempi della Juventus.

Poco male, perché la storia sembra essere dalla parte dei due blaugrana. Specie se verranno confermate le voci di una loro permanenza nel club che li ha resi grandi. Con quella maglia, hanno vinto tutto. E, sempre con il Barcellona, possono proiettarsi verso nuovi traguardi. L’obiettivo è diventare il calciatore più titolato della storia.

Un primato che – quanto meno a livello formale – spetta all’egiziano Hossam Hassan, ex attaccante fregiatosi di 41 vittorie tra club e nazionale. Per ciò che concerne il calcio europeo, invece, in testa troviamo altri due blaugrana. Maxwell, appena ritiratosi dopo aver alzato il trofeo numero 36 con il PSG, e Dani Alves, a caccia del numero 37 fra una settimana esatta a Cardiff. Questa stagione, hanno superato il leggendario Ryan Giggs e agganciato l’ex portiere ucraino Oleksandr Shovkovskiy, al quale sono però conteggiati due titoli in un torneo locale ufficiale fino a un certo punto.

La top ten all-time:

TITOLI VINTI GIOCATORE 41 Hossam Hassan (ritirato) 36 Dani Alves 36 Maxwell (ritirato) 36 Oleksandr Shovkovskiy (ritirato) 35 Ryan Giggs (ritirato) 35 Vitor Baia (ritirato) 32 Andrés Iniesta 31 Lionel Messi 31 Zlatan Ibrahimovic 31 Kenny Dalglish (ritirato)

Questioni di lana caprina. Perché Iniesta e Messi scalpitano. Hanno già fatto meglio di Pelé (fermo a 29), questa sera possono scalare un altro gradino in una storia unica. Con la netta sensazione che non si tratterà affatto dell’ultimo.

