Messi non basta: l'Athletic batte il Barcellona nell'andata degli ottavi

Prima Aritz Aduriz (25') e Inaki Williams (28) infiammano in 3 minuti il San Mamés, poi Leo Messi sigla il suo primo gol del nuovo anno su punizione, ma è l'Athletic a brindare vincendo 2-1 la gara d'andata degli ottavi di finale di Coppa del Re.

Il commento

E pensare che Luis Enrique non ha risparmiato nessun titolare schierando il tridente Messi-Suarez-Neymar per la prima palla gol del match sulla testa dell'uruguaiano, di poco a lato. La furia basca s'accende a metà del primo tempo e il primo gol dell'Athletic nasce su una palla persa da Iniesta ben lavorata dalla coppia Garcia-Aduriz, che di testa batte Ter Stegen. Il Barça incassa e dopo 3 minuti incassa anche il raddoppio del ventiduenne Inaki Williams.

A inizio ripresa, Messi ricama un calcio di punizione sotto l'incrocio di Iraizoz e il Barcellona assedia il San Mamés per il pari, ma l'Athletic spezza il ritmo incattivendo la partita con due espulsioni: di Garcia su Neymar e Iturraspe per la doppia superiorità blaugrana. Quanto basta per vincere l'andata prima dell'inferno catalano.

Il tabellino

Athletic Bilbao-Barcellona 2-1

Athletic Bilbao (4-5-1): Iraizoz; Balenziaga, Laporte, Etxeita, Bóveda; Iturraspe, San José, Raúl García, Saborit (70′ Muniain), Williams (84′ Elustondo); Aduriz (78′ Eraso). All.: Valverde.

Barcellona (4-3-3): Ter Stegen; Alba, Umtiti (88′ Paco), Piqué, Sergi Roberto; Busquets, Iniesta, Rakitic (71′ Gomes); Neymar, Messi, Suárez. All.: Luis Enrique.

Gol: 25′ Aduriz (A), 28′ Williams (A), 52′ Messi (B)

Ammoniti: Umtiti (B), Aduriz (A), Busquets (B), Alba (B), Iniesta (B)

Espulsi: Garcia (A) doppia ammonizione, Iturraspe (A) doppia ammonizione