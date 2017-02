Niente finale di Coppa del Re al San Mamés: ci sono i Guns N' Roses

Negli ultimi giorni Barcellona e Deportivo Alavés hanno conquistato il pass per la finale di Copa del Re, anche se non si conosce ancora quello che sarà lo stadio che ospiterà la finale che verrà disputata il prossimo 27 maggio.

Il Real Madrid, per voce del suo presidente Florentino Pérez, nega il Santiago Bernabéu non volendo dare possibilità al Barcellona di ‘festeggiare’ nel proprio stadio. Era stato selezionato il San Mamés di Bilbao ma l’impianto sportivo basco sarà già impiegato, il 27 di maggio, per la tournée europea dei Guns N' Roses che tra fine maggio e inizio giugno saranno appunto a Bilbao e Madrid.

Dove optare quindi? Restano in gioco il Mestalla di Valencia e il Vicente Calderón di Madrid…