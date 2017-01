Real Madrid: 3-3 a Siviglia in rimonta e record! 40 partite di fila senza sconfitte

Il Real Madrid riesce nell'impresa. La squadra di Zinedine Zidane grazie all'incredibile 3-3 realizzato contro il Siviglia in Coppa del Re batte il record di 39 partite utili consecutive ottenuto dal Barcellona tra l'ottobre 2015 e il marzo 2016. Le 40 partite delle Merengues di oggi diventano dunque il nuovo Everest del calcio spagnolo: 30 vittorie e 10 pareggi, con 115 gol fatti e 39 subiti.

Cristiano Ronaldo è sicuramente l'uomo simbolo di questa bella cavalcata del Real Madrid: 26 gol per il portoghese, contro i 15 di Karim Benzema e gli 11 di Gareth Bale. Un primato per la Spagna, migliore di tanti altri in Europa: in Germania il Werder Brema del 2003/04 si è fermato a 27 partite senza sconfitte, in Francia il Paris Saint-Germain è arrivato a 37.

Anche in Inghilterra il record è di 40 partite, realizzato dal Nottingham Forest del 1978, mentre reggono ancora l'assalto degli spagnoli il "42" del Milan 1992/93 e soprattutto il "43" della Juventus 2011/12.

