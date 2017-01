Suarez fa 100 con il Barcellona, Neymar si sblocca e Messi inchioda l'Athletic Bilbao

Il Barcellona stacca il pass per i quarti di finale di Coppa del Re ribaltando al Camp Nou il 2-1 subito a Bilbao contro l’Athletic. In Catalogna finisce 3-1 per gli uomini di Luis Enrique che aprono le danze al 35’ con Luis Suarez, alla rete numero 100 in 120 partite disputate con la maglia blaugrana.

Il raddoppio arriva al 48’ con un rigore di Neymar, che interrompe così l’astinenza di 1000 minuti, e a decidere la qualificazione è ovviamente Lionel Messi, con un’altra punizione decisiva al 78’. In mezzo, anche la rete di Saborit (51’).

Con le tre reti di questa sera, l’MSN tocca quota 302 gol prodotti assieme. Guida Messi a quota 125, segue Suarez e chiude Neymar a 77. Uno spettacolo.