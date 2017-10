Ancora Deulofeu! Il Barcellona delle seconde linee vince a Murcia: 3-0 nei sedicesimi di Coppa

Il Barcellona di Ernesto Valverde imbottito di riserve soffre più del dovuto, soprattutto nel primo tempo, ma alla fine piega per 3-0 il Real Murcia. I gol di Paco Alcacer al 44’ del primo tempo e di Deulofeu e Arnaiz al 52’ e 55’ hanno permesso ai blaugrana di vincere l’andata dei sedicesimi di finale di Coppa del Re. Il Murcia, visto il grande divario tecnico, se l’è giocata secondo le sue possibilità ed è andata vicino al gol per 4 volte nell’arco del match. Il ritorno si giocherà il 29 novembre al Camp Nou.

Nelle altre partite il Valencia ha espugnato per 2-0 il campo del Saragozza, mentre il Siviglia ha battuto a domicilio 3-0 il Cartagena. Alaves corsaro 1-0 sul campo del Getafe come il Betis Siviglia che vince 2-1 sul campo del Cadice. Unica vittoria casalinga e a sorpresa del Numancia, nel finale, per 2-1 sul Malaga sempre più in crisi.

La cronaca

Nel primo tempo è del Barcellona, come di consueto, il possesso palla ma è il Murcia inaspettatamente ad andare due volte vicino al gol con Mateos e Llorente che non sono precisi nelle loro conclusioni e graziano Cillesen. Al 40’ Paco Alcacer di testa fa le prove tecniche trovando la parata di Santome e a un minuto dall’intervallo l’attaccante spagnolo, sempre di testa, la mette dentro beffando i difensori del Murcia su assist di Semedo. Il Barcellona, al 22’ ha reclamato un rigore per fallo di mano di un difensore del Murcia.

Nella ripresa il Barcellona stordisce in 3 minuti il Murcia, tra il 52’ e il 55’, con il gol di Deulofeu e di Arnaiz che mettono in ghiaccio la partita. Al 71’ il Murcia va vicino al gol del 3-1 con Perez su assist di Elady. All’84’ Elady va vicino al gol e sul ribaltamento di fronte Paco Alcacer grazia Santome.

La statistica chiave

Il Barcellona ha faticato e non poco contro una squadra molto arroccata in difesa come il Murcia. Aver sbloccato la partita sul finale di primo tempo ha messo in discesa la gara per gli uomini di Valverde.

Il tweet da non perdere

Il migliore

Gerard Deulofeu- L'ex Milan è sempre pericoloso con le sue accelerazioni e i suoi dribbling. Il classe '94 segna il gol del 2-0 e dispensa buone giocate nell'arco dei 76 minuti disputati.

Il peggiore

Nelson Semedo- Il classe '93 viene saltato spesso da Elady, il migliore del Murcia, che però non riesce a far male a Cillesen: il portoghese è l'anello debole della difesa blaugrana.

Il tabellino

Real Murcia: Santome, Ortiz, Mateos (76’ Ortiz), Orfila, Juanma, Escribano Martinez, Llorente (61’ Sanchez), Jordan, Molinero (61’ Perez), Elady, Montes

Barcellona: Cillesen, Semedo, Mascherano, Vermaelen, Digne (83' Cucurella), Deulofeu (77’ Rakitic), Denis Suarez, Gomes, Alena (77’ Sergi Roberto), Paco Alcacer, Jose Manuel

Reti: 44’ Paco Alcacer (B), 52’ Deulofeu (B), Arnaiz (B)

Ammoniti: Montes (M)