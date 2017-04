Coppa di Francia: Angers prima finalista, Guingamp ko 2-0

L'Angers è la prima finalista della Coppa di Francia. Il Guingamp infatti ha perso 2-0 in semifinale. A segno Mangani al 38' del primo tempo e Pavlovic, in pieno recupero, al 47' della ripresa. Al 44' Briand ha fallito il rigore del possibile 1-1. In finale l'Angers affronterà la vincente della sfida tra Psg e Monaco.